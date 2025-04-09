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РФ почувствует гнев Трампа, если Путин будет тянуть с мирным соглашением - эксперт

Анна Косик
9 апреля 2025, 17:50
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Россия демонстрирует неготовность к миру, что может спровоцировать Трампа на более радикальные шаги.
РФ почувствует гнев Трампа, если Путин будет тянуть с мирным соглашением - эксперт
Скоро станет понятно, насколько серьезно РФ настроена по мирному соглашению / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Что сказал Волковский:

  • РФ продолжает обстреливать инфраструктуру Украины
  • Союзники должны прибегать к более решительным действиям в отношении РФ
  • Политики Кремля почувствуют последствия затягивания Путиным мирного соглашения

Постоянные обстрелы мирных украинских городов демонстрируют то, что страна-агрессор Россия не настроена на заключение мирного соглашения. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал президент Женевского центра дипломатии и разрешения конфликтов Николай Волковский.

По его словам, после того как в Саудовской Аравии переговорный процесс не принес желаемых результатов, союзники Украины, в том числе США, должны прибегать к более конкретным и решительным действиям.

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"Стран-союзников Украины сейчас достаточное количество. Мы видим, как влияют на РФ санкции. Но Россия находит обход и возможности дистанцироваться от этих санкций. И (наши союзники - Главред) должны находить механизмы, чтобы Россия не могла обходить санкции и запреты", - отметил эксперт.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Уже скоро станет известно, настроена ли Россия на мир или она прибегла к тактике проволочек. Если же враг выбрал второе и РФ будет пытаться затянуть переговоры, то это плачевно закончится для политического общества страны-агрессора.

"Трамп будет использовать совсем другие, более радикальные методы, которые будут очень ощутимы в Кремле", - считает Волковский.

Мирное соглашение по войне в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что официальные лица США сказали своим европейским коллегам, что Европейский Союз должен будет участвовать в любом мирном соглашении с Украиной.

Ранее руководитель Института свободной России Александр Морозов заявил, что после встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии активно обсуждается вопрос установления режима прекращения огня. Однако достичь долговременного мира Украине и ее союзникам вряд ли удастся пока в Кремле сидит Путин.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мирное соглашение с Украиной и РФ должно учитывать наложенные санкции, в то же время временные рамки завершения переговоров и заключения мирного соглашения пока не определены.

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Кто такой Николай Волковский?

Николай Волковский - украинский политолог, общественный деятель, Президент "Первого международного фонда развития Украины". Президент Женевского центра дипломатии и разрешения конфликтов.

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