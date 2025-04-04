Обстрел армией РФ Кривого Рога: главы МИД Чехии и Литвы шокированы ударом

По словам главы дипломатии Чехии, ракетный удар по детской площадке – "это не война, это варварство".

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Главы МИД Чехии и Литвы шокированы ударом / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Вы узнаете:

Что сказал об ударе по Кривому Рогу Ян Липавский

Что сказал об ударе по городу Кястутис Будрис

Министры иностранных дел Чехии и Литвы Ян Липавский и Кястутис Будрис осудили российский удар баллистической ракетой по центру Кривого Рога, в результате которого погибли не менее 16 человек, среди них 6 детей.

По словам главы дипломатии Чехии, ракетный удар по детской площадке – "это не война, это варварство".

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"Наши мысли с семьями погибших и с теми, кто защищает свою страну от российского террора. Чехия стоит с вами", – заверил Липавский на Х.

Глава литовского МИД Кястутис Будрис распространил в соцсети Х сообщение Владимира Зеленского с фотографиями ракетного удара РФ и подписал: "Прекращение огня со стороны Путина".

Ракетная атака РФ по Кривому Рогу - что известно

Напомним, 4 апреля в Кривом Роге прогремели взрывы в результате баллистического ракетного удара, осуществленного российскими оккупантами. Ракета попала в жилой микрорайон рядом с детской площадкой. В результате атаки возникли многочисленные пожары, повреждены многоэтажки и уничтожены автомобили.

В Кривом Роге продолжаются спасательные работы. В результате российского ракетного удара погибли 16 человек, среди которых шесть детей.

Ранее Зеленский заявил, что обстрелы продолжаются ежедневно, и только давление международного сообщества может заставить Россию отказаться от войны. Также, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что этот удар был преднамеренным, и призвал к жестким действиям против РФ.

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