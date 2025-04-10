'Путин унижает Трампа': Подоляк сказал, когда у президента США лопнет терпение из-за РФ

Подоляк сказал, когда у президента США лопнет терпение из-за РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, ОП

Основные тезисы Подоляка:

Трамп предлагает стратегию для мирного урегулирования, но его усилия обнуляются действиями Путина

Через несколько месяцев президент США поймет, что российский диктатор его унижает

Тогда США либо изменят свою стратегию в отношении РФ, либо будут вынуждены адаптироваться к "русской игре"

Страна-агрессор Россия накапливает ресурсы и увеличивает количество атак дронами по Украине. Такие действия Кремля постепенно будут обнулять репутацию президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина". Он отметил, что Трамп заявлял о своей готовности к участию в переговорах и предлагал свою стратегию для мирного урегулирования, однако такие попытки нейтрализуются действиями российского диктатора Владимира Путина, ведь глава Кремля пытается продолжить военную эскалацию.

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"Все, что говорит Трамп, что он готов договориться, что он предложил что-то, что его стратегия абсолютно действенна, Путин это все обнуляет", - отмечает Подоляк.

По его словам, такие действия России не могут остаться без ответа. Подоляк убежден, что в конце концов США будут вынуждены изменить свою стратегию в отношении России. В частности, Соединенные Штаты могут реализовать концепцию жесткого принуждения к РФ, которая будет включать в себя значительные санкции и наращивание военных возможностей Украины, чтобы она могла еще мощнее бить по РФ.

"Рано или поздно ты должен прийти к конкретному пониманию, что тебя унижают раз за разом. Делает это исключительно Россия. Это делает Россия сознательно. Путин абсолютно искренне укладывается в то, чтобы заставить Трампа, еще затянув время, играть в российскую игру, но при этом обнуляя его репутацию", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента считает, что терпение Трампа может лопнуть в ближайшие месяцы, "психологический дедлайн" для США может наступить в середине-конце мая. К этому времени все поймут, что Путин унижает Трампа.

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"Это вопрос месяцев. То есть к середине-концу мая уже будет понятно, что это не работает", - подчеркнул он.

Подоляк спрогнозировал, что после этого США или изменят свою стратегию в отношении РФ, или будут вынуждены полностью адаптироваться к "российской игре". Но второй вариант совершенно не соответствует психотипу Трампа.

Переговоры США и России по завершению войны - последние новости

Как ранее сообщал Главред, политолог назвал главный страх президента США. Трамп снисходителен к Путину. Рейтерович объяснил, в чем причина такого снисходительного отношения Трампа к Путину.

Также ранее сообщалось, что РФ и США проведут новые переговоры в Стамбуле, на повестке дня Украины нет. Вопрос войны России против Украины на повестке дня не будет.

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Напомним, сообщалось, что Путин не сможет продолжать боевые действия - США придумали, как добить режим РФ. В России уже много компаний закрылись с минусом, объясняет эксперт.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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