РЭБ не уничтожают КАБы физически, но выводят их из строя.

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Сырский впервые раскрыл, чем сбиваются с курса российские КАБы / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

Бомба теряет ориентацию и не попадает в цель

РФ пытается модернизировать свои КАБы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые официально подтвердил, что эффективным средством противодействия российским планирующим авиабомбам (КАБ) стали системы радиоэлектронной борьбы. Об этом он сказал в интервью "Левому берегу".

"У нас достаточное количество средств электронной борьбы, которые действуют на систему управления вражеских КАБов. Вот летела она в одном направлении, а потом почему-то полетела в другом. Система управления и борьба против средств РЭБ - это постоянное соревнование, как и соревнование между дронами и средствами РЭБ", - сказал Сырский. видео дня

Как объясняет Defense Express, РЭБ не уничтожают КАБы физически, но выводят их из строя, нарушая спутниковую навигацию, на которой базируется система наведения. Это приводит к тому, что бомба теряет ориентацию и не попадает в цель.

Зато РФ пытается противодействовать, обновляя свои УМКП (авиабомбы с универсальным модулем коррекции и планирования, - ред.) антеннами "Комета-М" со все большим количеством приемных элементов (от 4 до 12). Однако эти меры не обеспечивают нужной эффективности.

КАБы запускают с большого расстояния и высоты, что позволяет РЭБ длительное время воздействовать на бомбы. Чем дольше УМПК не получает координаты, тем больше погрешность траектории. Однако в случае ударов по городам даже незначительное отклонение может быть недостаточным.

ВСУ ожидают, что РФ будет искать новые технические решения. По данным RUSI, в 2025 году Россия планирует выпустить до 75 тысяч КАБов - более 200 в сутки.

Инфографика: Главред

Как ранее Украина боролась с КАБами

Напомним, как писал ранее Главред, украинские средства радиоэлектронной борьбы эффективно срывают наведение российских планирующих бомб, что может свидетельствовать о завершении "золотой эпохи" этого оружия на фронте.

Также украинским военным удалось добиться таких результатов благодаря успеху в сфере радиоэлектронной борьбы. Только за одну неделю в сентябре 2024 года РФ сбросила более 900 КАБов вдоль всей линии фронта. Через год ситуация изменилась и бойцы ВСУ нейтрализуют системы наведения бомб глушителями.

Кроме того, после развертывания системы радиоэлектронной борьбы, точность бомбардировок сначала снизилась, а затем, поняв неэффективность такого способа уничтожения и невозможность достижения цели, противник вообще прекратил обстрелы областных центров.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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