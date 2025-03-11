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"Это провал российской разработки": ВСУ нашли оружие против КАБов

Ангелина Подвысоцкая
11 марта 2025, 00:56обновлено 11 марта, 01:52
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Украинские военные используют глушители, чтобы "приземлять" КАБы в полях.
всу
ВСУ научились бороться с КАБами / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Что известно:

  • ВСУ нашли способ борьбы с КАБами
  • Российские КАБы потеряли свою эффективность

Украинские военные научились блокировать навигационную систему российских КАБов, чем сделали неэффективными эти авиабомбы. Об этом сообщает The Telegraph.

Как утверждается, украинским военным удалось добиться таких результатов благодаря успеху в сфере радиоэлектронной борьбы. Лишь за одну неделю в сентябре 2024 года РФ сбросила более 900 КАБов вдоль всей линии фронта. Спустя год ситуация изменилась и бойцы ВСУ нейтрализуют системы наведения бомб глушителями.

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Такие глушители могут быть отдельными мобильными станциями, так и интегрированными в системы обороны самолетов - как у F-16. Такие глушители блокируют сигнал спутниковой навигации бомб, из-за чего те неконтролируемо падают. Это позволяет "приземлять" КАБы в полях.

"Российские КАБы должны быть оснащены устойчивой к глушению навигационной системой. Если они уязвимы – это либо серьезный провал российской разработки, либо Украина нашла способ обходить эту защиту ... Теперь Украина не позволяет России надежно поражать цели в тылу. Москва не может эффективно нарушать украинскую логистику, а значит — российские войска не могут двигаться с такой скоростью и маневрировать на поле боя", — объясняет Уиттингтон.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что на Покровском направлении российские войска уже сталкиваются с серьезными проблемами. При этом даже на собственной территории, в Курской области, Россия ведет контрнаступательную кампанию крайне медленно - это длится почти семь месяцев.

Ранее в Forbes писали о том, что украинские войска контратакуют на востоке и продвинулись на Торецком направлении в Донецкой области.

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

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Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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