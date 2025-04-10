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Мобилизацию Насирова отменили: Сырский приказал провести служебное расследование

Анна Ярославская
10 апреля 2025, 07:55
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Командир признал приказ о мобилизации бывшего главы ГФС и фигуранта нескольких громких дел противоправным.
Роман Насиров, мобилизация
Приказ о мобилизации Насирова отменили / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • В СМИ появилась информация, что Насиров добровольно мобилизовался
  • Решение о призыве скандального экс-чиновника отменили
  • В ВСУ проводят служебное расследование

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины проводит служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины в Facebook сообщила, что, по предварительным данным, солдат запаса Насиров был призван на военную службу в ряды ВСУ во время мобилизации на особый период.

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Насиров "добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины". Его призыв был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025.

"Предварительно выяснено, что командир признал приказ противоправным и отменил его", - говорится в сообщении.

Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы в правоохранительные органы.

Что известно о мобилизации Насирова

О призыве в ВСУ скандального экс-чиновника 9 апреля сообщили СМИ. Фигурант "газового дела", экс-глава Государственной фискальной службы Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов, "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде.

Насиров якобы должен был бы служить в воинской части сапером.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Степени пригодности к военной службе, мобилизация / Инфографика: Главред

Как писал Укринформ со ссылкой на документ, который есть в распоряжении издания, 7 апреля Насиров был назначен на должность сапера 1 инженерно-саперного отделения 1 инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения с окладом в 2640 грн.

Согласно документу, ему должна выплачиваться ежемесячная премия за особый вклад в общие результаты службы в размере 578% от должностного оклада, а также определена надбавка за особенности прохождения службы в размере 65% к должностному окладу.

Основанием для зачисления в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года.

9 апреля Насиров не прибыл на заседание в Высшего антикоррупционного суда. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации. на этом основании защита подала ходатайство об остановке производства.

Суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее заседание запланировано на 11 апреля.

Отметим, в мае 2024 года парламент разрешил освобождать осужденных от отбывания наказания в обмен на прохождение контрактной военной службы, однако лишил такого права топ- коррупционеров.

В чем обвиняют Насирова

Бывшего главу ГФС Романа Насирова обвиняют в причастности к "газовому делу", связанному с экс-нардепом Александром Онищенко. Государство понесло ущерб на сумму в 2 млрд грн.

Дело Онищенко начали расследовать еще в 2015 году. По версии НАБУ, Онищенко организовал схему по продаже газа ГП Укргазвыдобування подконтрольным компаниям на фиктивных биржах по заниженным ценам. Те же продавали газ потребителям по ценам рынка, а работала схема на разнице стоимости - таким образом организаторы зарабатывали, а государство получило убытки.

Согласно материалам дела, роль Насирова в этой схеме заключалась в том, что он дал своим подчиненным из органов ГФС незаконное указание рассрочить налоговые долги ООО Фирма Хас, ООО Надра Геоцентр и ООО Карпатнадраинвест - все три подконтрольные Онищенко.

В деле также фигурирует экс-глава департамента Государственной фискальной службы Владимир Новиков. Он предположительно был пособником Насирова в выявленных злоупотреблениях.

Также Насиров обвиняется в получении рекордной взятки в 722 млн грн. Эту взятку, по версии следствия, он получил от владельца агрохолдинга Укрлендфарминг бизнесмена Олега Бахматюка.

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