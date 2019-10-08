"Ах*евшие пид*расы": "любитель клетчатых одеял" Насиров снимал у профсоюза таможни дом за копейки

Насиров снимал дом / УНИАН

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в 2016 году заключил с профсоюзом таможни договор на аренду двухэтажного дома в Конча-Заспе под Киевом всего за 6,77 тысяч гривен в месяц, сообщил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

К слову, Нефедов слил в Сеть фото 15 га земли в Конча-Заспе, которые в 2000 году Киевский горсовет бесплатно передал Государственной таможенной службе. На сегодняшний день стоимость участка оценивается в 300 миллионов гривен.

"Тут таможенники должны были построить базу отдыха и реабилитационный центр "Конча-Заспа". Вместо этого, как мы узнали месяц назад в ходе инвентаризации имущества, там построили 28 домов – девять деревянных и 19 кирпичных, подстанцию и скважину. А потом профсоюз таможни эти дома отдал в аренду - кому б вы думали?!? Правильно! Руководству таможни", – написал Максим Нефедов в Facebook.

Нефедов уточнил, что бывший патрон ГФС Насиров в 2016 году арендовал за 6770 грн двухэтажный дом площадью 177 кв. м с мебелью, сантехникой, постельным бельем и посудой. Договор был рассчитан до 2033 года.

"Сейчас работаем, чтобы вернуть элитную недвижимость профсоюзу и продать на аукционе. И такого у нас еще много – куча активов ГФС имеет странный юридический статус", – написал Нефедов.

Отметим, что украинцев новость возмутила.

Нефедов расказал о доме Насирова / facebook.com/max.nefyodov

"Красиво жил любитель клетчатых одеял)", - сказал Максим Тимофеев.

"Ах*евшие пид*расы", - отметил Евгений Шевченко.

"Бідний пенсіонер роман насіров зниву до лікарні попаде.", - высказался Олег Винник.

Читайте такжеНефедов намерен сделать таможню похожей на МакдональдсНапомним, ранее сообщалось, 7 августа 2017 года недвижимое имущество отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, имеющееся в государственном реестре, было арестовано судом, сообщил адвокат Александр Лысак.

"У него арестовано все имущество, включая то, которое было изъято", — сказал он.

Также ранее Романа Насирова подозревали в нанесении ущерба государству в 2 млрд гривен. Следствие считало, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.