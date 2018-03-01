Дата и место рождения: 31 июля 1973 года, Вербовка (Черкасская область).

Образование

Среднюю школу окончил в селе Червоный Кут, Черкасская область.

После окончания школы поступил на хормейстерский отдел Каневского училища культуры.

Проходил стажировку в городе Фирзен, Германия в рамках программы культурного обмена.

Творческая деятельность

Еще в подростковом возрасте начал музыкальную карьеру начал в качестве гитариста вокально-инструментального ансамбля.

Работал в Черкасской филармонии. В 20 лет стал солистом Черкасского народного хора.

Во время стажировки в Германии Винник получил предложение стать артистом оперы. Его пригласили на сцену Люненбургского театра, где он начал карьеру, исполняя партии в опере "Тоска" и оперетте "Паганини".

Винник под руководством преподавателя вокала из Америки Джона Лемана сделал первые пробы в жанре мюзикла.

Первыми ролями стали Люченцио в мюзикле "Целуй меня, Кэт" (1999—2001), и Фебуса и Клопена в бродвейской постановке мюзикла "Горбун из Нотр-Дама" (2001—2002), а также роль Роберта Хитченса и Брико в постановке "Титаник" (2002-2003).

Артист берет себе псевдоним OLEGG. Настоящим прорывом становится мюзикл по одноименному роману Виктора Гюго "Отверженные". Винник сыграл одну из самых сложных ролей – Жана Вальжана. За нее певца наградили званием "Новым грандиозным голосом 2003 года" по версии европейского музыкального издания "DA CAPO".

Далее Винник играет не менее сложную роль Черного принца – Смерти в мюзикле "Элизабет" (2005-2006).

В 2007 году за роль в швейцарской постановке "Отверженных" его наградили призом зрительских симпатий.

Возвращение в Украину

В 2011 году Олег Винник переехал в Украину и начал сольную карьеру. В Германию возвращается, чтобы записывать новые композиции.

Первый сольный альбом "Ангел" вышел 19 декабря 2011 года. В 2012 певец выпустил второй альбом – "Счастье", в 2013 – "Роксолана", в 2015 – "Я не устану".

Артист пишет авторские песни, гастролирует по городам Украины.

В 2016 году песня "Нино" стала лидером хит-парада на радио "Русское Радио Украина".

Интересные факты

В 2018 году победил в номинации "Самый красивый мужчина" по версии премии "Viva! Самые красивый-2018" .

Отец Олега трагически погиб по пути на первый сольный концерт сына.

Мать певца все еще живет в селе Вербовка.

Любит готовить для немецких друзей традиционные блюда украинской кухни.

Любит выполнять работу по дому, поэтому не нанимает домработницу.

В Германии всерьез занимался бодибилдингом, но был вынужден прекратить тренировки из-за роли Жана Вальжана.

Вернувшись в родную Украину, не прекратил концертную деятельность в Германии.

Интересные цитаты

"Что же касается наград, я по старинке считаю: главная награда для артиста - это зал, полный зрителей, искренне внимающих твоему искусству"

"По моему мнению, украинский фольклор, украинские песни настолько душевные, что с этим не может сравниться ни одна другая страна, это невозможно передать словами"

"Мне не нужно прыгать с парашютом для того, чтобы написать новую песню. Я не искал и не ищу вдохновения. Пока Господь Бог дает, я творю"