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С такими потерями через два года на фронте не останется никого – военный

Виталий Кирсанов
25 июля 2025, 18:47
838
По мнению Игоря Луценко, Украине надо или начать проводить политику мобилизации, или радикально снижать потери.
У ВСУ на фронте через два года может не остаться людей
У ВСУ на фронте через два года может не остаться людей / коллаж: Главред, фото: facebook.com/igor.lutsenko, 45 ОМБр

Кратко:

  • Мобилизация 30 тысяч людей, вероятно, происходит не каждый месяц
  • Воинские части не могут оформить все случаи СЗЧ

Украине нужно начать проводить политику мобилизации или радикально снижать потери. Или же делать так, чтобы боеспособность армии зависела не от количества, а от качества. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки.

Размышляя о будущем армии в ближайшие годы, он предложил базировать оценки на подсчетах.

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"Какие цифры озвучены? Как утверждает Роман Костенко, народный депутат из оборонного комитета, Украина мобилизует 30 тысяч ежемесячно. "Официальное", то есть зарегистрированное правоохранителями СВЧ составляет около 16-19 тысяч. Из них, опять-таки, по данным Офиса генпрокурора, очень незначительный процент возвращается через механизмы "амнистии", - отметил Луценко.

В то же время, добавляет он, "официальный, то есть озвученный президентом темп потерь - непонятен, потому что Зеленский упомянул только погибших, а пленных и без вести пропавших (основная статья безвозвратных потерь на поле боя сейчас) - не назвал".

"Оценочный темп потерь по источникам западной прессы (WSJ, Spiegel) - 5-8 тысяч в месяц. Сюда можно приплюсовать столько же тяжелых раненых, которые надолго или навсегда выбывают из строя", - написал военнослужащий.

Таким образом, отметил Луценко, если смотреть на такие цифры, то "количественный состав украинской армии должен или немного расти, или немного спадать помесячно".

"Что в реальности? Мобилизация 30 тысяч, вполне вероятно, происходит далеко не каждый месяц. Вполне возможно, что даже 20 тысяч является достаточно успешным показателем. Величину потерь на поле боя, указанную в иностранных источниках, можно пока оставить как есть", - отметил он.

В то же время, пишет Луценко, "показатель в 19 тысяч дезертиров и самовольно оставивших часть - однозначно занижен".

По его словам, продолжаются практики, которые препятствуют оценить это явление полнее. Он пояснил, что из-за большого количества ненужной бумажной волокиты воинские части не могут оформить все случаи СЗЧ, а затем не могут должным образом сформировать сообщение для правоохранителей.

"Во-вторых, даже если сообщение о СЗЧ должным образом оформлено и направлено в ГБР, там его все еще очень часто не регистрируют, как того требует Уголовный процессуальный кодекс. Доходит даже до того, что из 10 СЗЧ в определенных частях зарегистрировано уголовных производств только по двум. То есть в конкретном подразделении реальных беглецов из войска в пять раз больше, чем показано в официальной статистике!", - пишет военнослужащий.

Таким образом, отмечает Луценко, говоря о перспективе "достаточно консервативно можно предположить, что ежемесячное сокращение армии может составить 10-15 тысяч человек, которое происходит несмотря на мобилизационные усилия ТЦК и кампанию по привлечению добровольцев".

"Это предположение пока не имеет какого-то официального подтверждения, но и опровергнуть его будет достаточно трудно", - написал он.

Также Луценко отметил еще одну "чистую гипотезу".

"По-настоящему воюет, реально держит фронт вовсе не бумажный миллион. На самом деле, в лучшем случае, это тысяч 400-500 (из которых очень небольшая часть находится на нуле). А то и 300 тысяч. И таким образом видим, что таким темпом еще каких-то 2 года - и на фронте не останется никого", - подчеркнул Луценко.

Он также озвучил свои предложения по решению проблемы.

"Надо или начать проводить политику мобилизации (сейчас государство ее комплексно не проводит, все сбросили на почти "рядовых" военных - должностных лиц ТЦК), или радикально снижать потери, или делать так, чтобы боеспособность армии зависела не от количества, а от качества. Впрочем, это отдельная большая тема", - написал военнослужащий.

Луценко добавил: "В любом случае, 2 года - это оптимистический сценарий, если оставлять все, как есть".

Инфографика закона о мобилизации
Инфографика закона о мобилизации / фото: Главред

Мобилизация в Украине - новости по теме

Во вторник, 15 июля, Верховная Рада продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года.

Позже ВРУ приняла важные изменения в законодательство, направленные на усиление обороноспособности государства. Одним из ключевых решений стало принятие закона №13229, который позволяет лицам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на прохождение военной службы.

Как писал Главред, Россия целенаправленно атакует украинские ТЦК, пытаясь сорвать мобилизацию. Однако спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев заявил, что мобилизация в Украине будет продолжаться несмотря на удары.

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Кто такой Игорь Луценко?

Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции Достоинства 21 января 2014 года. Народный депутат 8-го созыва, избран по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.

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