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В Украине уже появились мобильные ТЦК: нардеп сказал, где и как они работают

Мария Николишин
23 июля 2025, 12:55
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"Мобильные" ТЦК не означает, что они будут передвигаться автобусами или другим транспортом.
В Украине уже появились мобильные ТЦК: нардеп сказал, где и как они работают
Мобильные ТЦК в Украине / коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП, УНИАН

Главное из заявления нардепа:

  • ТЦК в Украине уже работают в "мобильном" формате
  • Речь идет о локациях, а не передвижениях "на колесах"
  • Каждый руководитель ТЦК сам определяет, где будут размещены подразделения

В Украине уже существует "мобильный" формат работы ТЦК и СП, но речь не идет о функционировании "на колесах". Об этом заявил народный депутат Украины Александр Федиенко в эфире Киев24.

"Речь идет не о том, что завтра все сядут в автобусы, бусики и поедут куда-то. Термин "мобильный" здесь, скорее всего, применили - поскольку они могут сегодня быть на одной локации, завтра могут быть на другой", - подчеркнул он.

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По его словам, каждый руководитель ТЦК с учетом тех угроз, которые уже появились, сам определяет, где будут размещены те или иные подразделения с точки зрения разнесения его функциональных подразделений.

"И речь идет о тех подразделениях, которые требуют непосредственно общения с военнообязанными. Если мы говорим о подразделениях, которые не общаются с военнообязанными, они могут быть территориально куда-то вынесены и территориально удалены", - добавил нардеп.

В Украине уже появились мобильные ТЦК: нардеп сказал, где и как они работают
Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации.

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сказал, что Россия наносит удары по территориальным центрам комплектования с целью уничтожения баз данных военнообязанных, что может существенно замедлить или даже остановить процесс мобилизации.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что планов по внедрению обязательной мобилизации женщин нет.

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О персоне: Александр Федиенко

Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

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