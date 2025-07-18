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Бронирование нарушителей мобилизации: в Раде выдвинули интересное предложение

Мария Николишин
18 июля 2025, 14:12
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Бронирование смогут получить даже те, кто не стоит на учете в ТЦК.
Бронирование нарушителей мобилизации: в Раде выдвинули интересное предложение
Бронирование от мобилизации / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Кратко:

  • В Раде предложили новый законопроект
  • Работников, которые находятся в розыске ТЦК, предлагают бронировать
  • Это можно будет сделать только на определенный срок

Депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Известно, что инициаторами законопроекта выступили глава Комитета ВР по нацбезопасности Александр Завитневич, члены этого комитета Роман Костенко, Александр Федиенко и другие.

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Так, законопроект предлагает разрешить бронирование военнообязанных работников критически важных оборонных предприятий, учреждений и организаций даже если:

  • у них отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ;
  • работник не состоит на воинском учете;
  • работник не уточнил персональные данные;
  • находится в розыске ТЦК.

Это позволит оперативно привлекать работников и устранять кадровый дефицит.

Стоит заметить, что продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.

Бронирование нарушителей мобилизации: в Раде выдвинули интересное предложение
Правила бронирования / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Верховная Рада 15 июля продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года.

30 июня правительство поддержало законопроект, который вносит правки в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отныне добровольцы, которые проходили службу в рамках проекта "Контракт 18-24", будут иметь 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации.

Также, как говорилось ранее, с июня 2025 года в Украине могут появиться новые возможности для военной службы мужчин старшего возраста.

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Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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