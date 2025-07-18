Бронирование нарушителей мобилизации: в Раде выдвинули интересное предложение

Кратко:
- В Раде предложили новый законопроект
- Работников, которые находятся в розыске ТЦК, предлагают бронировать
- Это можно будет сделать только на определенный срок
Депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Известно, что инициаторами законопроекта выступили глава Комитета ВР по нацбезопасности Александр Завитневич, члены этого комитета Роман Костенко, Александр Федиенко и другие.
Так, законопроект предлагает разрешить бронирование военнообязанных работников критически важных оборонных предприятий, учреждений и организаций даже если:
- у них отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ;
- работник не состоит на воинском учете;
- работник не уточнил персональные данные;
- находится в розыске ТЦК.
Это позволит оперативно привлекать работников и устранять кадровый дефицит.
Стоит заметить, что продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Верховная Рада 15 июля продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года.
30 июня правительство поддержало законопроект, который вносит правки в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отныне добровольцы, которые проходили службу в рамках проекта "Контракт 18-24", будут иметь 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации.
Также, как говорилось ранее, с июня 2025 года в Украине могут появиться новые возможности для военной службы мужчин старшего возраста.
Читайте также:
- Враг наносит удары по ТЦК: в ВСУ рассказали, какие готовят меры безопасности
- Украина переходит на новую систему учета в ТЦК - кого затронет в первую очередь
- ТЦК не накажет за "просрочку" данных: что изменилось с 16 июля
Об источнике: Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред