Часть украинцев потеряет бронирование: в Минобороны обнародовали список

Причина разбронирования - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях.

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В Минобороны ответили, лишат ли медиков бронирования / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

Часть медиков потеряют бронь от мобилизации

Цель отмены бронирования - обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым на передовой

Бронирование от мобилизации потеряют определенные специалисты медицинской сферы. Речь идет о людях, которые прошли обучение по военно-медицинским специальностям и сейчас нужны для работы в подразделениях ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, бронирование снимут с санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев), фельдшеров, военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)" по контракту сроком на 1 год.

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"Причина - дефицит кадров во фронтовых медицинских подразделениях после вступления в силу постановления КМУ №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что разбронирование будет "точечным" и согласованным с Минздравом и областными департаментами.

Цель отмены бронирования по определенным специалистам - не снять защиту со всех, а обеспечить на передовой оказание медицинской помощи раненым.

"Речь не о массовости, а об ответственном кадровом решении для спасения жизней", - написали в пресс-службе ведомства.

Что нужно для бронирования от мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, 30 апреля, в СМИ распространялась информация о том, что Минздрав получил запрос от Минобороны на разбронирование части медиков. Сейчас формируются соответствующие списки специалистов, которые могут быть привлечены к потребностям армии.

Кроме того, как сообщил секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13229, который предусматривает возможность для граждан в возрасте от 60 лет подписывать контракт на службу в Силах обороны Украины.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля подписал закон о продлении военного положения в Украине. Соответственно мобилизацию в Украине продлили до 7 августа 2025 года.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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