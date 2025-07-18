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ТЦК не накажет за "просрочку" данных: что изменилось с 16 июля

Анна Ярославская
18 июля 2025, 09:04
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Административное взыскание в период действия военного положения может быть наложено не позднее одного года со дня совершения правонарушения.
ТЦК не накажет за 'просрочку' данных: что изменилось с 16 июля
ТЦК потеряли возможность штрафовать за необновленные данные / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Вы узнаете:

  • Могут ли сейчас наложить штраф за необновление данных в ТЦК
  • Какая новая функция появилась в Резерв+

С 16 июля 2025 года Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) утратили право штрафовать граждан за несвоевременное обновление мобилизационных данных. После года с момента нарушения ответственность уже не предусмотрена по закону. Об этом пишет Информатор со ссылкой на адвокатов.

Как известно, все военнообязанные должны были обновить свои данные до 16 июля 2024. Это можно было сделать вр время визита в ТЦК или через приложение Резерв+. За нарушение этой обязанности предусматривался административный штраф в размере 17 тысяч гривен согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая вступила в силу в прошлом году.

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Согласно ч. 7 ст. 38 КУоАП, административное взыскание в период действия военного положения может быть наложено не позднее одного года со дня совершения правонарушения.

"Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения", - говорится в тексте статьи.

Таким образом, как отмечают юристы, санкции против военнообязанных, не обновивших данные, уже не могут применяться после 16 июля 2025.

Когда удваивается штраф ТЦК

С 11 июля в приложении Резерв+ заработала новая услуга. Военнообязанные, которые не обновили свои данные до этого периода, могут уплатить штраф. Однако после этого обновить свои данные все равно придется.

В течение трех дней в Резерв+ поступает решение ТЦК по делу и появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн - 50% от полной суммы. На оплату есть 20 дней.

Если не сделать это вовремя, придется оплатить полную сумму – 17 000 грн.

В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.

Обычно весь процесс уплаты штрафа длится примерно 4 дня.

мобилизация инфографика
Мобилизация в Украине / Инфографика: Главред

Удары по ТЦК - последние новости

Как писал Главред, начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что поскольку, Россия наносит удары по территориальным центрам комплектования с целью уничтожения баз данных военнообязанных, это может существенно замедлить или даже остановить процесс мобилизации.

Напомним, РФ неоднократно наносила удары по ТЦК в разных регионах Украины. В чатсности, днем 13 июля в городе Самар на Днепропетровщине раздались звуки взрывов - россияне атаковали Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

11 июля серия взрывов прогремела в Одессе. Во время массированной атаки российских ударных беспилотников был нанесен удап по зданию одесского Территориального центра комплектации и социальной защиты.

7 июля российская армия нанесла удары дронами по территориальным центрам комплектования в Харькове и Запорожье. В городах повреждены здания и прилегающие территории ТЦК. Также известно о пострадавших.

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