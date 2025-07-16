Украинцы старше 60 лет теперь могут служить в ВСУ: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла три важных закона для усиления обороноспособности Украины.

https://glavred.info/war/ukraincy-starshe-60-let-teper-mogut-sluzhit-v-vsu-rada-prinyala-zakon-10681949.html Ссылка скопирована

УУкраинцы 60+ теперь могут попасть в ряды ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины

Кратко:

Верховная Рада 16 июля приняла три закона

Украинцы в возрасте 60+ могут добровольно подписывать контракт на службу

Инструкторам в военных вузах будут получать доплаты

В среду, 16 июля, Верховная Рада Украины приняла важные изменения в законодательство, направленные на усиление обороноспособности государства. Парламент поддержал сразу три инициативы, касающиеся военной службы, подразделений СБУ и обеспечения военных инструкторов. Об этом сообщил народный депутат Украины Роман Костенко в Facebook.

Одним из ключевых решений стало принятие закона №13229, который позволяет лицам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на прохождение военной службы. Закон вносит изменения в действующее законодательство о воинской обязанности и военной службе, в частности, в части, касающейся предельного возраста пребывания на службе.

видео дня

"Закон предоставляет лицам в возрасте 60+ право добровольно подписывать контракт для прохождения военной службы. Это - возможность для опытных специалистов помогать на небоевых и специализированных должностях. Принуждения нет - только мотивированные, профессиональные добровольцы", - пояснил Костенко.

Также парламентарии приняли законопроект №13353, который официально закрепляет название Центра специальных операций "А" (Альфа) Службы безопасности Украины и устанавливает его численность на уровне 10 000 человек. Законопроект предусматривает обеспечение оперативной способности этого подразделения не только в военное время, но и в период между войнами.

"Это - о стратегическом постоянстве и поддержке тех, кто ежедневно уничтожает врага на земле, в воздухе и на воде", - отметил нардеп.

Кроме того, Верховная Рада поддержала законопроект №13320, который предусматривает доплаты для инструкторов в высших военных учебных заведениях. До этого момента они не получали доплат, в отличие от инструкторов в учебных центрах.

"Среди них - ветераны и раненые, которые оставляют службу из-за низкого обеспечения. Этот закон дает им стимул оставаться и готовить будущий офицерский корпус", - добавил нардеп.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в ВСУ - новости Украины

Как сообщал Главред, Россия целенаправленно атакует украинские ТЦК, пытаясь сорвать мобилизацию. Однако спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев заявил, что мобилизация в Украине будет продолжаться несмотря на удары.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг слухи о мобилизации женщин с сентября. Он отметил, что никаких таких планов нет, а подобные сообщения являются российской дезинформацией.

Кроме этого, Верховная Рада 15 июля продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября 2025 года. Решение поддержали 320 депутатов.

Другие новости:

О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред