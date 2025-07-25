Маск намеренно выключил Starlink во время контрнаступления ВСУ в 2022 году - Reuters

Миллиардер частично сорвал контрнаступление Сил обороны на Херсонщине.

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Маск отключил Starlink под Херсоном во время контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, starlinkinstallationpros.com, 41 ОМБр

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Маск приказал отключить Starlink Украине во время наступления ВСУ в 2022 году

Выключили по меньшей мере 100 терминалов

Из-за этого ВСУ не смогли окружить российские позиции в Бериславе

В сентябре 2022 года глава компании SpaceX Илон Маск отдал приказ ограничить работу спутниковой связи Starlink на части территории Украины. Тогда Силы обороны Украины проводили контрнаступление. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на собственные источники в компании.

По их информации, Маск лично дал распоряжение старшему инженеру SpaceX в калифорнийском офисе ограничить доступ к Starlink на юге Украины, в частности в районе Херсона. В это время Силы обороны Украины проводили масштабную операцию по освобождению оккупированных территорий, в том числе Херсонщины, которая находилась под российским контролем.

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Инженер Starlink Майкл Николлс, получив приказ от руководства, сообщил коллегам: "Мы должны это сделать". После этого, по словам источников, компания выключила по меньшей мере сотню терминалов.

На внутренней карте покрытия SpaceX соответствующие зоны отобразились как "мертвые зоны" - шестиугольные ячейки, которые ранее были активными, погасли. Отключение могло затронуть не только украинские позиции, но и территории, временно подконтрольные российским войскам, в частности часть Донецкой области.

Решение Маска, по данным украинских источников, имело критические последствия для украинских военных. Из-за отключения терминалов часть подразделений оказалась в полной информационной изоляции. Также была потеряна возможность управления некоторыми беспилотниками, которые использовали Starlink для навигации и передачи данных. Значительно усложнилась и работа артиллерии, которая полагалась на спутниковую связь для точного наведения на цели.

Кроме этого, из-за невозможности полноценной связи украинские войска не смогли окружить российские позиции в городе Берислав вблизи Херсона. Несмотря на эти трудности, ВСУ впоследствии смогли освободить как Берислав, так и Херсон, а также часть других временно оккупированных территорий.

Отключение Starlink в Украине - новости по теме

Напомним, вечером 24 июля по всей линии фронта в Украине произошел масштабный сбой в работе Starlink. Проблемы наблюдались также в мире. Илон Маск извинился и пообещал быстрое восстановление.

Как ранее сообщал Главред, владелец компании Starlink Илон Маск заявил, что украинский фронт развалится в случае отключения доступа к спутниковому интернету Starlink. Он назвал эту сеть "костяком украинской армии".

Впрочем, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Украина имеет альтернативные варианты спутниковой связи, поэтому ситуация в случае отключения Starlink не является критической.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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