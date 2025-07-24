Starlink "лег" по всему фронту - что известно о массовом сбое спутниковой связи

Украинские военные сообщают о серьезных перебоях со связью.

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По всей линии фронта у подразделений Вооруженных сил Украины перестали работать терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".

"Starlink лег по всему фронту", - написал "Мадьяр".

Факт массового сбоя подтверждают также аналитики проекта DeepState. По их словам, сейчас проверяется масштаб проблемы.

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"Бойцы говорят, что легли все Старлинки. Выясняем, это прям массово", - говорится в сообщении.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink наблюдаются не только в Украине, но и в ряде других стран мира. Пользователи сообщают о трудностях с подключением по всему миру.

"У россиян также не работают старлинки, которые они используют", - добавил Коваленко.

Что говорят в компании Starlink

На сайте компании Starlink, принадлежащей Илону Маску, уже появилось сообщение о проблеме.

"Сбой в обслуживании Starlink. Наша команда разбирается с проблемой", - пояснили в компании Маска.

Starlink начинает работать

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщил, что на абсолютном большинстве направлений фронта спутниковый интернет Starlink перестал работать. По его словам, лишь около 5-10% устройств все же функционируют.

"Ситуация [плохая] (неценз. - Главред), хоть отключения по Украине, или по всему миру, но противник все же меньше зависит от старлинков и имеет длительный опыт использования связи без этих терминалов", - написал он.

Около 23:01 он добавил, что Starlink постепенно восстанавливает работу. Эту информацию подтвердил также руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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