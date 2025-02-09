В Киеве платежки за воду "выросли" в 4 раза: водоканал говорит о сбое в системе

Несоответствия в начислениях возникли из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах.

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В Киеве платежки за воду "выросли" в 4 раза / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Киевляне получили квитанции с завышенным тарифом

"Киевводоканал" советует потребителям не платить сегодня по счетам

Жители Киева получили платежки за воду с завышенным тарифом. "Киевводоканал" отрицает повышение цен и говорит о сбое в системе. Об этом сообщает Киевводоканал в Facebook.

Киевляне в сети сообщили, что получили квитанции, где в платежках за январь отображается тариф на поставку холодной воды в четыре раза больше, чем обычно.

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"Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности! Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Киевводоканал", несоответствия в начислениях возникли из-за технического сбоя с обработкой информации в платежных системах. В биллинговой системе "Киевводоканала" начисления отображаются верно.

"Советуем потребителям сегодня не осуществлять платежных операций, пока проблема не будет исправлена", - добавили коммунальщики.

Стоит отметить, во время военного положения некоторые тарифы на коммунальные услуги заморожены. Мораторий запрещает повышение цен на отопление, газ и горячую воду. На остальные тарифы мораторий не распространяется.

Тарифы в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что достройка энергоблоков на украинских атомных станциях не требует повышения тарифов на электроэнергию для населения.

В Министерстве энергетики Украины добавили, что на сегодня нет ни одного решения или даже проекта решения о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

Кроме того, тариф на газ также остается неизменным - 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2025 года включительно. Никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предвидится.

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