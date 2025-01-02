Изменится ли тариф на газ для украинцев: в 'Нафтогазе' дали четкий ответ

Мораторий на повышение тарифов во время войны продолжает действовать.

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Сколько нужно платить за газ украинцам? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вкратце:

Тариф на газ для бытовых потребителей остается неизменным

Мораторий на повышение тарифов во время войны продолжает действовать

Прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января никак не повлияет на цену газа для украинцев. Об этом сообщает газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

В заявлении говорится, что мораторий на повышение тарифов во время войны продолжает действовать.

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"Успокаиваем наших клиентов: тариф на газ остается неизменным - 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2025 года включительно. Никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предвидится.", - написали в "Нафтогазе".

В пресс-службе отметили, что прекращение транзита российского газа никак не скажется на благосостоянии украинских семей.

"Гарантируем стабильные тарифы и надежное газоснабжение для каждого украинского дома", - добавили в компании.

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Напомним, недавно НКРЭКУ сообщила, что текущий тариф на газ для населения останется неизменным. Как отметили в комиссии, решение об утверждении новых тарифов на транспортировку газа не коснется бытовых потребителей.

В то же время в 2025 году тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" возрастет. НКРЭКУ предварительно одобрила проект повышения. После окончательного утверждения тариф увеличится на 25,8% до 665,26 грн/МВтч, хотя это меньше, чем предлагалось компанией (780,41 грн/МВтч).

Кроме того, в Украине некоторые мобильные операторы объявили о повышении цен на популярные тарифы. В частности, в компании Vodafone сообщали, что подорожание затронет 4 тарифа.

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