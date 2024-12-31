Вырастут ли тарифы на газ для населения: в Нацкомиссии дали окончательный ответ

Решение об утверждении новых тарифов на транспортировку газа не коснется бытовых потребителей.

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Тарифы на газ для населения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Действующий тариф на газ для населения не изменится

Новые тарифы по транспортировке газа не коснутся бытовых потребителей

Текущий тариф на газ для населения останется неизменным. Об этом сообщила Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ) во вторник, 31 декабря.

Как отметили в НКРЭКУ, решение об утверждении новых тарифов на транспортировку газа не коснется бытовых потребителей.

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"30 декабря 2024 года НКРЭКУ приняла новые тарифы на услуги транспортировки природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), они рассчитаны для точек входа и выхода на регуляторный период 2025-2029 годов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в НКРЭКУ, вышеперечисленные тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Это произойдет с 1 января 2025 года.

"Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не меняются, они зафиксированы на весь отопительный сезон", - подчеркнул Председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.

Кроме того, неизменной остается стоимость распределения газа.

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Как ранее писал Главред со ссылкой на СМИ, Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить тариф на транспортировку газа со 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубометров.

Впоследствии президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар сообщил, что решение о подорожании транспортировки газа касается системы магистральных газопроводов высокого давления.

Кроме того, в 2025 году тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" вырастет. НКРЭКУ предварительно одобрила проект повышения. После окончательного утверждения тариф увеличится на 25,8% до 665,26 грн/МВтч, хотя это меньше, чем предлагалось компанией (780,41 грн/МВтч).

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Что известно о НКРЭКУ? Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - независимый государственный коллегиальный орган, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Образован Президентом Украины 27 августа 2014 года, сообщает Википедия.

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