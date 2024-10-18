Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине может вырасти тариф на свет: сколько будет стоить киловатт-час

Мария Николишин
18 октября 2024, 14:37
171
Отмечается, что нынешние тарифы для населения существенно ниже оптовых.
В Украине может вырасти тариф на свет: сколько будет стоить киловатт-час
Тарифы на свет / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Весной 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев может вырасти до 4,7 грн за киловатт-час. Об этом сказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Новости.LIVE".

По его словам, нынешние тарифы для населения существенно ниже оптовых, что создает дефицит на энергорынке.

"Тариф для населения в разы меньше оптового тарифа на рынке электроэнергии, к этому еще надо добавить НДС и еще два тарифа на передачу электроэнергии сетями "Укрэнерго" и распределение по сетям облэнерго", - сказал он.

видео дня

Игнатьев добавил, что на оптовом рынке электрической энергии, конечно, стоимость электроэнергии увеличивается из-за того, что формируется дефицит.

"Добавляем еще импорт на уровне 1,8 гигаватт-часа в утреннее и вечернее время. У меня есть инсайд, что, возможно, будет повышение в коридоре 25-50 копеек", - пояснил он.

В Украине может вырасти тариф на свет: сколько будет стоить киловатт-час
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - последние новости

Напомним, ранее, народный депутат Владимир Мороз заявил, что в Украине могут сильно вырасти тарифы на электроэнергию. В частности, тарифы могут повысить до 6-7 грн/кВт для населения и до 11-12 грн/кВт для предприятий.

Заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий говорил, что в Украине существует необходимость в увеличении тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Кроме того, НБУ прогнозирует сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, что обусловит постепенное повышение тарифов в последующие годы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коммунальные тарифы тарифы на электроэнергию новости Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
На складе гремели взрывы: реактивные дроны атаковали военный арсенал в Поволжье

На складе гремели взрывы: реактивные дроны атаковали военный арсенал в Поволжье

16:16Мир
Будет потепление и много солнца: синоптик назвала дату улучшения погоды

Будет потепление и много солнца: синоптик назвала дату улучшения погоды

15:23Синоптик
Байден сделал громкое заявление о войне в Украине и назвал опасный период

Байден сделал громкое заявление о войне в Украине и назвал опасный период

15:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

"Приезжает ко мне домой": путинист Киркоров сделал признание на всю РФ

"Приезжает ко мне домой": путинист Киркоров сделал признание на всю РФ

РФ перебрасывает войска и технику: названо направление, где враг готовит наступление

РФ перебрасывает войска и технику: названо направление, где враг готовит наступление

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

Большинство не догадывается: что означает дорожный знак треугольник с "сачком"

Большинство не догадывается: что означает дорожный знак треугольник с "сачком"

Последние новости

16:27

В 2025 году пенсии повысят дважды: в Минсоцполитики сказали когда и кому

16:16

На складе гремели взрывы: реактивные дроны атаковали военный арсенал в Поволжье

15:55

Позиции ВСУ на Харьковщине усилились: что этому способствовало объяснил Снегирев

15:53

Некоторые продукты станут не по карману: Кабмин предупреждает о повышении цен

15:46

Дмитриевская поминальная суббота: что категорически нельзя делать 19 октября

Россию победить реально, Украина способна ввергнуть её в хаос – ЗагороднийРоссию победить реально, Украина способна ввергнуть её в хаос – Загородний
15:43

Мобилизация с 18 до 25 лет: полковник ВСУ сделал жесткое заявление - "это не дети"

15:30

Шабунин, фиктивно оформленный на службу, сейчас планирует заняться реформой ДБР

15:24

Автомобилистам во внимание: ТОП-5 причин, почему автомобиль не заводится

15:23

Зачем РФ каждую ночь атакует Киев дронами: назван коварный замысел врага

Реклама
15:23

Будет потепление и много солнца: синоптик назвала дату улучшения погоды

15:23

Байден сделал громкое заявление о войне в Украине и назвал опасный периодВидео

14:59

"Подколка для США": Зеленский оставил в плане Победы тайное послание

14:45

РФ перебрасывает войска и технику: названо направление, где враг готовит наступление

14:44

Что можно подарить человеку, у которого есть все: подборка лучших идей

14:37

В Украине может вырасти тариф на свет: сколько будет стоить киловатт-час

14:23

В Южной Корее назвали число перебрасываемых на войну с Украиной войск КНДР

14:13

Ударит мороз -2, будут дожди: в каких областях Украины ухудшится погода

14:07

Когда сажать чеснок на зиму в 2024 году: лучшие дни для рекордного урожаяВидео

13:52

Когда США могут дать разрешение на удары вглубь РФ: назван вероятный срок

13:44

Что значит "скривитися, як середа на п'ятницю": Авраменко дал интересный ответ

Реклама
13:37

Шольц "дал заднюю": канцлер Германии не поддерживает План победы - в чем причина

13:17

Мобилизация с 18 лет: Умеров ответил на вопрос о снижении призывного возрастаВидео

13:07

"Оружия хватит на две мировые войны": выполнит ли США пункты Плана победы Украины

13:04

Скрытые части личности: что о вас может рассказать интересная оптическая иллюзияВидео

13:00

США склоняют Украину к "правильной капитуляции": что предусматривается - Загородний

12:48

Появилось редкое фото внучки Софии Ротару в Лондоне

12:22

Многие водители не знают: зачем нужна кнопка в автомобиле на салонном зеркале

12:21

Солист ТІК Виктор Бронюк шокировал похудением на 30 килограмм

12:16

Зеленский откровенно сказал, как Запад отреагировал на План победы

12:04

Собчак публично унизила пропагандиста и мужа Скабеевой

11:57

Важнейшие для будущего Украины: чего ждать после выборов в США - Зеленский

11:56

Россия будет скрывать наличие войск КНДР на фронте: что придумал враг - ЦПД

11:54

Будет ли обязательная мобилизация женщин: нардеп поделился своим прогнозом

11:41

"Когда ты наконец забил": беглец Александр Волошин снова переезжает

11:31

Гороскоп на завтра 19 октября: Весам - море удачи, Стрельцам - неудачный день

11:30

"РФ начала второе наступление": враг применил "тактику Угледара" для еще одного города

11:16

Обычное рукопожатие может быть ошибкой: как по этикету здороваться при встрече

11:13

"Боятся говорить открыто": Зеленский ответил на предложения об обмене территорий на мир

11:10

Альтернатива плану победы Украины: Подоляк сделал важное заявление

10:54

Штурмы продолжаются круглосуточно: в ВСУ озвучили цель оккупантов под Покровском

Реклама
10:53

Китайский гороскоп на завтра 19 октября: Змеям - подстава, Обезьянам -конфликт

10:26

11 тысяч солдат: когда войска КНДР начнут воевать против Украины и где - Буданов

10:23

В России перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов": что известно

10:07

Настоящая мистика: во Львовской ратуше ночью видели призрака, когда и что это было

10:03

"ХАМАС уничтожен": Израиль подтвердил ликвидацию Яхьи Синвара - реакция мира

09:58

Оккупанты собрались на учения: ВСУ ударили из HIMARS по полигону ВС РФ на Запорожье

09:50

РФ готовит провокацию на территории Беларуси: в чем опасность - МаломужВидео

09:47

"Я ушла сама": невестка-стриптизерша предательницы Наташи Королевой ошеломила решением

09:05

Почему стиральная машина остановилась и мигает: распространенные неисправности и что с ними делать

09:05

Сколько будут стоить 100 долларов на следующей неделе: украинцам дали прогноз

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять