В Украине может вырасти тариф на свет: сколько будет стоить киловатт-час

Отмечается, что нынешние тарифы для населения существенно ниже оптовых.

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Тарифы на свет / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Весной 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев может вырасти до 4,7 грн за киловатт-час. Об этом сказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Новости.LIVE".

По его словам, нынешние тарифы для населения существенно ниже оптовых, что создает дефицит на энергорынке.

"Тариф для населения в разы меньше оптового тарифа на рынке электроэнергии, к этому еще надо добавить НДС и еще два тарифа на передачу электроэнергии сетями "Укрэнерго" и распределение по сетям облэнерго", - сказал он.

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Игнатьев добавил, что на оптовом рынке электрической энергии, конечно, стоимость электроэнергии увеличивается из-за того, что формируется дефицит.

"Добавляем еще импорт на уровне 1,8 гигаватт-часа в утреннее и вечернее время. У меня есть инсайд, что, возможно, будет повышение в коридоре 25-50 копеек", - пояснил он.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - последние новости

Напомним, ранее, народный депутат Владимир Мороз заявил, что в Украине могут сильно вырасти тарифы на электроэнергию. В частности, тарифы могут повысить до 6-7 грн/кВт для населения и до 11-12 грн/кВт для предприятий.

Заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий говорил, что в Украине существует необходимость в увеличении тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Кроме того, НБУ прогнозирует сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, что обусловит постепенное повышение тарифов в последующие годы.

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