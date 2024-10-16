В Украине может вырасти тариф на электроэнергию: сколько придется платить

Украинский нардеп прогнозирует, что повышение тарифа будет постепенным.

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В Украине могут повысить тариф на свет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине могут сильно вырасти тарифы на электроэнергию. Об этом заявил народный депутат Владимир Мороз, видео уже разлетелось в Сети.

Он заявил, что тарифы могут повысить до 6-7 грн/кВт для населения и до 11-12 грн/кВт для предприятий.

В то же время он подчеркнул, что повышение тарифа будет постепенным и соответствующее решение будет принимать НКРЭКУ.

видео дня

"Вы же знаете, кто принимает сегодня и выставляет уже цену. Это НКРЭКУ и которые регулируют, регулируют эти цены на электрическую энергию на киловатт время. Я думаю, что сегодня это очень коварно, очень коварно, потому что люди этого не вытянут", - сказал нардеп.

Смотрите видео о возможном повышении тарифов на свет:

В Украине могут повысить тариф на свет / фото: скриншот

Коммунальные услуги в Украине - последние новости

Напомним, национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начала регуляторную процедуру по пересмотру предельных цен на соответствующих сегментах рынка электрической энергии.

Однако гендиректор Yasno Сергей Коваленко опроверг информацию о возможном повышении цен на электроэнергию в Украине в 2025 году. По его словам, никакого повышения тарифов на свет не будет.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что некоторых украинцев будут лишать субсидий на коммунальные услуги. Новый проект закона о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине предусматривает лишение льгот украинцев в случае задолженности.

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