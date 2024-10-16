В Украине может вырасти тариф на электроэнергию: сколько придется платить

В Украине могут сильно вырасти тарифы на электроэнергию. Об этом заявил народный депутат Владимир Мороз, видео уже разлетелось в Сети.
Он заявил, что тарифы могут повысить до 6-7 грн/кВт для населения и до 11-12 грн/кВт для предприятий.
В то же время он подчеркнул, что повышение тарифа будет постепенным и соответствующее решение будет принимать НКРЭКУ.
"Вы же знаете, кто принимает сегодня и выставляет уже цену. Это НКРЭКУ и которые регулируют, регулируют эти цены на электрическую энергию на киловатт время. Я думаю, что сегодня это очень коварно, очень коварно, потому что люди этого не вытянут", - сказал нардеп.
Смотрите видео о возможном повышении тарифов на свет:
Коммунальные услуги в Украине - последние новости
Напомним, национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начала регуляторную процедуру по пересмотру предельных цен на соответствующих сегментах рынка электрической энергии.
Однако гендиректор Yasno Сергей Коваленко опроверг информацию о возможном повышении цен на электроэнергию в Украине в 2025 году. По его словам, никакого повышения тарифов на свет не будет.
Накануне стало известно, что некоторых украинцев будут лишать субсидий на коммунальные услуги. Новый проект закона о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине предусматривает лишение льгот украинцев в случае задолженности.
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