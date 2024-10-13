Штрафы для пенсионеров: кому из украинцев может прийти более низкая пенсия

Пенсионный фонд применяет штрафные санкции против одной из категорий украинцев пенсионного возраста.

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Если вовремя не обновить информацию, ПФУ может удерживать часть от пенсии на счету / Коллаж Главред, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Украинские пенсионеры в новом месяце могут получить уменьшенные выплаты из-за штрафных санкций. Это касается той категории граждан, которые вовремя не информируют об определенных изменениях, в частности трудоустройстве или увольнении.

Как сообщили в Пенсионном фонде, если учреждение выявляет нарушения, пенсионера могут обязать вернуть часть полученных средств. При этом компенсация может взиматься двумя путями:

Лицо самостоятельно возвращает избыточные выплаты;

ПФУ удерживает до 20% суммы из пенсионных выплат, соответственно, лицу поступает меньше средств.

Важно также, что эти штрафные санкции могут коснуться пенсионных надбавок, которые доступны только тем, кто вышел на пенсию и прекратил работать.

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"Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ", - пояснили в ведомстве.

Что известно о Пенсионном фонде? Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине ожидается индексация пенсий. Уже стала известна даже дата - премьер Денис Шмыгаль заверил, что следующая индексация пенсий будет проведена в марте 2025-го года.

Накануне сообщалось, что в Украине планируют изменить систему расчета пенсий. На основе страхового стажа и уровня заработной платы будут начислять баллы.

До начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, в Украине на первом месте в бюджете были социальные выплаты. Однако сейчас и в следующем году их вытесняет потребность в обороне и безопасности, поэтому социальный бюджет будет сокращен, в частности на выплаты пенсий.

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