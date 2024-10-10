Выплата пенсии на паузу: в октябре не всем пенсионерам поступят средства

Восстановить выплату пенсионеры смогут несколькими способами.

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Пенсионеры смогут возобновить выплату средств / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

В октябре 2024 года пенсионные выплаты поступят не всем гражданам Украины пенсионного возраста. Как сообщили в Минреинтеграции, ограничения коснутся тех пенсионеров, которые имеют статус ВПЛ, полученный до 24 февраля 2024 года, и не прошли идентификацию.

Однако эта категория граждан сможет возобновить выплату пенсий. Для этого нужно будет пройти идентификацию любым удобным способом: в отделении Пенсионного Фонда, личном кабинете вебпортала ПФУ, через отделение Ощадбанка, или видеоконференцию.

"После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена. Средства будут выплачены за все месяцы, за которые человек не получал пенсию из-за непрохождения идентификации", - говорится в сообщении. видео дня

В Минреинтеграции отметили, что приостановление выплаты не отменяет пенсию. Она сохраняется на счетах ПФУ пока лицо не пройдет идентификацию.

Что такое Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины? Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) - министерство, является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Министерство обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий Украины и прилегающих к ним территорий, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), гражданам Украины, которые находятся на деоккупированных территориях (ДОТ), на территориях, которые временно оккупированы (ВОТ), украинским беженцам за рубежом и насильно депортированным гражданам Украины, пишет Википедия.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине в ближайшее время планируют изменить систему расчета пенсий. На основе страхового стажа и уровня заработной платы будут начислять баллы.

Накануне стало известно, что из-за приоритета финансирования сферы безопасности и обороны в бюджете на 2025 год предусмотрено сокращение расходов на социальные выплаты, в том числе - пенсии.

Ранее премьер Денис Шмыгаль объявил, что в Украине ожидается индексация пенсий. Уже стали известны даже сроки проведения индексации - это март 2025 года.

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