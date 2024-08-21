По упрощенному механизму: пенсии в Украине могут выплачивать по-новому

Сейчас пенсионная система "нагружена" массой добавок и дотяжек, поэтому это хотят изменить.

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В Украине хотят упростить пенсионную систему / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Правительственный портал

Пенсионная система Украины обременена и нуждается в упрощении, ведь расчет выплат значительно усложнился. Министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформу" рассказала, что должны изменить.

"Люди вынуждены идти к специалистам, чтобы вычислить свою пенсию, потому что самому это сделать почти невозможно", - подчеркнула она.

Поэтому сейчас прорабатывается проект системы, который будет учитывать два критерия: сколько человек отработал лет и сколько взносов платил ежемесячно. Именно это будет конвертироваться в определенное количество баллов. Каждый балл будет равен 30% средней заработной платы в конкретном году.

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"Итак, если вы проработали 35 лет и получали среднюю зарплату каждый месяц такой, как она тогда была, то можно будет надеяться не менее чем на 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе. Кроме того, выводим гарантию, если вы проработали минимум 15 лет и зашли в пенсионную систему, то точно имеете право на 30% от минимальной заработной платы в том году", - пояснила министр.

Жолнович утверждает, что это даст замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека.

Кто такая Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

Выплата пенсий в Украине - что известно

Напомним, пенсионный фонд сообщал, что в августе некоторые граждане Украины пенсионного возраста смогут претендовать на выплату дополнительной тысячи гривен к пенсии. Касается это тех, у кого ухудшенное состояние здоровья.

Ранее стало известно, что в Украине пенсионная система устроена таким образом, что со временем формула выплат устаревает (то есть устаревают показатели, которые учитываются в ней). Таким образом, даже люди, у которых большой трудовой стаж, могут получать маленькую пенсию.

Как сообщалось, с полным страховым стажем (35 лет) украинцу, который выходит на пенсию по общим правилам, для получения выплат в размере 15 тысяч грн нужно иметь зарплату, которая в 3,16 раза выше средней. Согласно последним данным ПФУ, зарплата для этого должна быть в районе 48 778 грн 90 коп.

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