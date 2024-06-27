В ПАСЕ проголосовали за новые выплаты для беженцев-украинцев : кому обещают деньги

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила идею ввести выплаты украинским беженцам для их возвращения в Украину, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

https://glavred.info/economics/v-pase-progolosovali-za-novye-vyplaty-dlya-bezhencev-ukraincev-komu-obeshchayut-dengi-10576466.html Ссылка скопирована

Выплаты беженцам в Европе - в ПАСЕ приняли новое решение, сообщает нардеп Гончаренко/ коллаж Главред, фото УНИАН

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила идею о введении специальных выплат украинским беженцам для их возвращения в Украину. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, предполагается, что платить будут украинцам, которые после окончания украино-российской войны будут возвращаться на Родину.

"После окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран", – заявил нардеп. Ни суммы, ни порядок возможных выплат пока неизвестны.

Ожидается, что такую материальную помощь, по всей вероятности, будут предоставлять страны-члены Евросоюза из своих бюджетов.

видео дня

Как говорят эксперты, следует понимать, что решения ПАСЕ носят рекомендательный характер. Однако они могут реально влиять на принятие окончательных решение на уровне ЕС или отдельных стран-членов организации.

Что такое ПАСЕ? Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из двух главных уставных ведомств (ассамблея) Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов, сообщает "Википедия".

Деньги от ООН для украинцев - новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине некоторое количество украинцев может получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара по делам беженцев) ООН. Как говорят чиновники, выплаты производятся тем украинцам, которые еще не получали помощь от международных организаций.

К примеру, семьи могут получить по 3,6 тысячи грн на человека.

Финпомощь выплачивается в течение три месяцев. Также можно получить выплату в размере 2,22 тысячи грн для подготовки на зимний период. При этом совокупный доход семьи не должен превышать 5400 грн на каждого члена.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред