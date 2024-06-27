УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

В ПАСЕ проголосовали за новые выплаты для беженцев-украинцев : кому обещают деньги

Дмитрий Видоменко
27 июня 2024, 18:51
82
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила идею ввести выплаты украинским беженцам для их возвращения в Украину, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.
ПАСЕ, евро
Выплаты беженцам в Европе - в ПАСЕ приняли новое решение, сообщает нардеп Гончаренко/ коллаж Главред, фото УНИАН

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила идею о введении специальных выплат украинским беженцам для их возвращения в Украину. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, предполагается, что платить будут украинцам, которые после окончания украино-российской войны будут возвращаться на Родину.

"После окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран", – заявил нардеп. Ни суммы, ни порядок возможных выплат пока неизвестны.

Ожидается, что такую материальную помощь, по всей вероятности, будут предоставлять страны-члены Евросоюза из своих бюджетов.

видео дня

Как говорят эксперты, следует понимать, что решения ПАСЕ носят рекомендательный характер. Однако они могут реально влиять на принятие окончательных решение на уровне ЕС или отдельных стран-членов организации.

Что такое ПАСЕ?

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из двух главных уставных ведомств (ассамблея) Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов, сообщает "Википедия".

Деньги от ООН для украинцев - новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине некоторое количество украинцев может получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара по делам беженцев) ООН. Как говорят чиновники, выплаты производятся тем украинцам, которые еще не получали помощь от международных организаций.

К примеру, семьи могут получить по 3,6 тысячи грн на человека.

Финпомощь выплачивается в течение три месяцев. Также можно получить выплату в размере 2,22 тысячи грн для подготовки на зимний период. При этом совокупный доход семьи не должен превышать 5400 грн на каждого члена.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

беженцы ПАСЕ Алексей Гончаренко война России и Украины
Реклама

Главное за день

Шольц потребовал от Евросоюза больше денег на украинских беженцев

Шольц потребовал от Евросоюза больше денег на украинских беженцев

19:47 Мир
Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко

19:43 Украина
Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода в Украине в ближайшее время

Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода в Украине в ближайшее время

19:00 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Старше Киева на сотни лет: какой самый старый город в Украине - знают не все 15811

Старше Киева на сотни лет: какой самый старый город в Украине - знают не все

Мужчина купил домой помидоры: то, что он увидел внутри - отвратительно 2745

Мужчина купил домой помидоры: то, что он увидел внутри - отвратительно

Как часто нужно стирать джинсы: интересный совет, который точно удивит многих 2153

Как часто нужно стирать джинсы: интересный совет, который точно удивит многих

Армия РФ продвинулась в Донецкой области, последствия критические: в ВСУ раскрыли ситуацию 1287

Армия РФ продвинулась в Донецкой области, последствия критические: в ВСУ раскрыли ситуацию

Последние новости

19:47

Шольц потребовал от Евросоюза больше денег на украинских беженцев

19:43

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко

19:00

Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода в Украине в ближайшее время

18:51

В ПАСЕ проголосовали за новые выплаты для беженцев-украинцев : кому обещают деньги

18:47

Союз потребителей коммунальных услуг требует заставить главу Укрэнерго декларировать состояние

Запад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – ЖдановЗапад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – Жданов
18:34

Наступление на Харьковщине грозит для РФ катастрофой: враг идет на крайние меры - Bild

18:33

Популярный украинский актер-воин женился: трогательная история предложения

18:22

Графики отключения света на 28 июня: как часто будут выключать электроэнергию

18:14

Как избавиться от ос раз и навсегда: проверенные дедушкины способы помогут

Реклама
17:58

Комары не подлетят на километр: топ-5 лучших средств от насекомых летом

17:56

На Харьковщине бои на новом направлении, ситуация ухудшилась - Deep State

17:51

"Победа с помощью технологий": в Украине разработали проект на основе искусственного интеллекта "ОЧИ", в чем он заключается

17:49

Русские пропагандисты сорвались в эфире и высказали всеВидеоблоги

17:47

"Ситуация на фронте может ухудшиться": генерал назвал 3 составляющие, чтобы сорвать планы РФ

17:41

Украине предлагали 5 альтернатив F-16: эксперт объяснил, почему не дошло до сделки

17:29

Укрепится здоровье: что нужно добавить в воду для умывания - приметы

17:28

ВСУ перешли в наступление в Часовом Яру и выбили врага: детали успешной операции

17:20

На Харьковщине расширят принудительную эвакуацию: Синегубов раскрыл, кто в зоне риска

17:19

Популярный украинский актер впервые стал отцом

16:39

Украина подписала соглашение по безопасности с ЕС и еще 2 странами: что предполагается

Реклама
16:38

Страна-союзник РФ тонко "уколола" режим Путина и сделала заявление по Украине

16:33

"Никто и знать не будет": Китай может начать прямые поставки оружия для РФ - Жданов

16:19

Все в дыму: РФ ударила по жилым домам и общежитию харьковского университета

16:12

Владимир Остапчук отреагировал на упреки про свою отсрочку "по блату"

15:50

"Нужны следующие шаги": Зеленский сделал важное заявление о продолжительности войны

15:46

Как лучше всего точить ножи: простые советы, которые спасут массу времени и сил

15:29

Венгрия разразилась дерзким требованием к Украине по Закарпатью: СМИ узнали детали

15:24

Байден готовится перейти ко второй части плана Трампамнение

15:15

Плен или суд Божий: стала известна судьба заблокированных в Волчанске россиян - ВСУ

15:02

Алсу показала своего сына и сделала заявление после развода

14:59

Выжмут из ситуации все: 4 самых жадных знаков зодиака

14:42

"КіломЕтр" или "кілОметр" - как правильно: ошибка, о которой мало кто задумываетсяВидео

14:21

Церковный праздник: чего ни в коем случае нельзя делать 28 июня

14:17

Подтянутся США и союзники: Жданов оценил сценарий нападения КНДР на Южную Корею

13:44

В "Укрэнерго" дали прогноз относительно света зимой: "Надо готовиться к сложным сценариям"

13:10

Джо Байден vs Дональд Трамп: чего ждать от дебатов титанов битвы за Белый дом

13:02

"Мирный план" Путина: Шольц назвал истинную цель диктатора РФ

12:57

Армия РФ продвинулась в Донецкой области, последствия критические: в ВСУ раскрыли ситуацию

12:48

"Хамство – это тоже ответ": Настя Каменских пренебрегла украинской журналисткой

12:44

Никто не указ: дочь Киркорова вырвалась из-под контроля в школе

Реклама
12:40

КНДР может отправить инженерные войска на Донбасс: у Зеленского резко ответили

12:27

С 1 июля в Украине три категории студентов могут мобилизовать

12:11

Позитив прокомментировал слухи про роман Потапа с бывшей подругой Каменских

12:07

Стоматолог рассказала, когда никогда не следует чистить зубы

11:57

Скоро отключений света станет больше: в ДТЭК назвали сроки

11:44

Ученые показали, что будет, если не закрывать крышку унитаза перед смывомВидео

11:35

Лидер популярной группы вступил в ВСУ и рассказал про мобилизацию: "Запаковали"

11:28

Китай в войне – на стороне Путина: США разнесли Пекин и заявили о "большой ошибке"

11:14

"Должен признать": Сергей Жадан прокомментировал роман с известной депутаткой

11:14

КНДР в июле отправит войска в Украину: в ISW раскрыли, сколько Путин заплатит за это

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять