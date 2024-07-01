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Что пенсионерам стоит знать, чтобы они не лишились части выплат: правила ПФУ

Дмитрий Видоменко
1 июля 2024, 10:46
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В Украине часть пенсии могут перечислять обратно в пользу государства только в том случае, если ранее по ошибке насчитали лишние средства.
Пенсии, старики
В Украине пенсионеры могут остаться без части выплат: в ПФУ назвали условия / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В Украине перечислять часть пенсии обратно в пользу государства могут только в том случае, если ранее по ошибке пенсионерам насчитали лишние деньги. Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Киевской области.

Как говорят чиновники, согласно со статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" суммы пенсии, выплаченные чрезмерно вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставление страхователем недостоверных данных, взимаются на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда Украины либо в судебном порядке.

Как говорят в ПФУ, каждый пенсионер должен помнить о таких вещах:

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  • лицо, которое получает пенсию, обязано уведомлять органы Пенсионного фонда об обстоятельствах, вызывающих изменение размера пенсионной выплаты или прекращения его выплаты – о поступлении на работу, увольнении с работы, регистрации или снятии с учета как физического лица-предпринимателя.
  • лицу, которое имеет одновременно право на разные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), по разным законам, а также на ежемесячное пожизненное денежное содержание, которое выплачивается вместо пенсии, назначается одна пенсия либо ежемесячное пожизненное денежное содержание по его выбору.
  • пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, дающей право на эту пенсию. В случае устройства на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет, выплата пенсии прекращается на весь период работы на этом посту, в том числе в случаях, когда работа на этих должностях имеет место после достижения пенсионного возраста.
  • пенсионеры, проживающие на территории радиоактивного загрязнения в соответствии с Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", получают соответствующую доплату к пенсии (а в случае смены места жительства пенсионер обязан информировать органы Пенсионного фонда).
  • пенсионерам, которі получающим пенсию по инвалидности вовремя сообщать о непрохождении группы инвалидности в дальнейшем или об изменении установленной группы инвалидности на низшую.
  • лицу, выезжающему на постоянное местожительство в другую страну, выплата пенсии прекращается на территории Украины. Выплата пенсии будет продлена на территории других стран, но если это обусловлено специальными международными соглашениями.

"Во избежание переплат пенсий, а вследствие этого и отчислений, пенсионерам необходимо внимательнее относиться к своим обязанностям и знать, что чрезмерно полученные средства подлежат возврату", – подытожили в ПФУ.

Что такое Пенсионный фонд Украины?

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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