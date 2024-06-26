О чем пенсионеры обязательно должны сообщить в Пенсионный фонд: жесткие требования

В Украине пенсионер, если он устроился на работу или, наоборот, уволился с нее, в течение 10 суток должен сообщить о такое в соответствующие органы Пенсионного фонда. Об этом заявили в ПФУ со ссылкой на украинское законодательство.
Как говорят чиновники, если человек не сообщил или не вовремя сообщил о трудоустройстве (либо регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ.
После уведомления об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышение, которые предусмотрены только для неработающих лиц. К примеру, всем неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.
"Обращаем внимание пенсионеров, которые проходили регистрацию предпринимательской деятельности, но по разным причинам не занимались ею. Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считается работающим пенсионером", - сообщили в ПФУ.
Кроме того, как добавляют чиновники, о дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают органы ПФУ исключительно путем подачи заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (приказа или распоряжения о принятии/увольнении с работы, трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правовом договоре и тому подобное).
Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.
Пенсии в Украине - последние новости
Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.
Другие новости:
- Пенсии в Украине заметно пересчитают: кому и как сильно поднимут
- Какая пенсия будет у людей с минимальной и высокой зарплатой: ответ экспертов
- В Украине будут назначать пенсии иначе: как ужесточат требования
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред