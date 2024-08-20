Почти полмиллиона пенсионеров получат выплаты ко Дню Независимости

В августе пенсионным фондом предусмотрена выплата единовременного пособия 471 тысяче украинцев на пенсии.

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Кроме пенсионеров выплаты смогут получить отдельные категории украинцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

В августе в определенную дату вместе с пенсией определенные категории граждан Украины получат дополнительную выплату ко Дню Независимости. Как сообщили в пресс-службе ПФУ, выплаты предусмотрены и для военнослужащих и ветеранов войны, а также отдельных категорий населения, не являющихся пенсионерами. Однако их будут выплачивать на основании поданных заявок на счета воинских частей и учреждений, где граждане проходят службу, или же после обращения ПФУ с подтверждающими документами на право выплаты.

"Подать заявку/заявление на разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины можно до 1 октября 2024 года", - говорится в сообщении.

Выплаты ко Дню Независимости предусмотрены в следующих размерах:

видео дня

Лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам: I группы - 3100 гривень, II группы - 2900 гривень, III группы - 2700 гривень.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, - 1000 гривень.

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3100 гривень.

Членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, - 650 гривень.

Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен.

Что такое Пенсионный фонд Украины (ПФУ)? Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины

Дополнительные выплаты украинцам - что известно

Напомним, в августе некоторые граждане Украины пенсионного возраста смогут претендовать на выплату дополнительной тысячи гривен к пенсии. Касается это тех, у кого ухудшенное состояние здоровья.

Ранее стало известно, что украинцы, которые были эвакуированы из зон боевых действий, могут получить единовременное пособие в размере 2 тысяч гривен для взрослых и 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью.

Важно и то, что в Украине летние выплаты субсидий (с 1 мая по 30 сентября) фонд автоматически рассчитывает и предоставляет большинству украинцев, если не произошло изменений в имущественном состоянии.

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