Украинцы, эвакуированные из зон боевых действий, могут получить пособие в размере 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью.

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Часть украинцев могут получить до 3 тысяч грн: кому положена помощь / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинцы, которые были эвакуированы из зон боевых действий, могут получить единовременное пособие в размере 2 тысяч гривен для взрослых и 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью. Об этом сообщили специалисты проекта "Юридический советчик для ВПЛ".

Согласно постановлению Кабмина от 21 октября 2022 года за № 1195, денежную помощь в связи с эвакуацией могут получить лица, эвакуированные из населенных пунктов, которые расположены в зонах проведения военных (боевых) действий или возможных боевых действий.

Документом предусмотрены основные условия получения помощи:

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лица не получали пособия за счет денег от международных организаций;

лица не получали ранее денежную помощь как эвакуированное гражданское население.

Следует отметить, что эту помощь можно получить лишь один раз.

Размер денежной помощи, которую можно получить при эвакуации, определен следующим образом:

3 тысячи гривен – для лиц с инвалидностью и детей.

2 тысячи гривен – для других лиц.

Порядок получения денежной помощи

Для получения средств при эвакуации нужно придерживаться определенного алгоритма действий:

сборный пункт эвакуации – в день проведения эвакуации представляет данные о фактически эвакуированных лицах;

проверка сведений – после подачи данных происходит проверка предоставленной информации;

выплата пособия – после успешной проверки, выплата денежной помощи осуществляется через "Укрпошту" или "Укрзализныцю" в приемном пункте эвакуации.

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Напомним, ранее стало известно, что украинцы в Запорожской области могут получить 10,8 тысячи грн денежной помощи от ООН. Об этом сообщали сотрудники браготворительного фонда "Право на защиту".

Выплаты будут предоставляться гражданам, которые еще не получали помощь от международных организаций и имеющих месячный доход не выше 5400 грн на человека.

Заявки будут приниматься от переселенцев, которые переехали в Запорожскую область после российского вторжения, а также вернувшихся домой после вынужденного переезда.

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