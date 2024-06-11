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Украинцы могут получить до 54 тысяч грн помощи: кто имеет право

Дмитрий Видоменко
11 июня 2024, 08:11
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Украинцы, проживающие в одной из громад Донецкой области, могут получить многоцелевую денежную помощь от ОО "Ответственные граждане".
Деньги, кошелек
Как получить до 54 тысяч грн помощи: кто имеет право / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинцы, которые проживают в Дружковской громаде (Донецкая область), могут получить многоцелевую денежную помощь. Об этом сообщают представители общественной организации "Ответственные граждане".

По их словам, размер пособия составляет 3,6 тысяч грн в месяц для одного лица и выплачивается за трехмесячный период либо до 54 тысяч грн для домохозяйств, которые состоят из 5 или более человек. Однако регистрация на помощь уже завершена.

Кто может получить денежную помощь

  • домохозяйства, территориально находящиеся в Дружковской громаде Донецкой области (и местные, и переселенцы);
  • домохозяйства, совокупный доход всех членов которого составляет менее 6318 грн на человека на месяц;
  • домохозяйства, которые проживают в коллективных центрах, в поврежденном в результате боевых действий жилье или беспризорные;
  • домохозяйства с людьми с инвалидностью;
  • семьи с 3 или более детьми младше 18 лет;
  • семьи, имеющие только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет;
  • домохозяйства с беременными женщинами/кормящими грудью;
  • домохозяйства с пожилыми людьми (возраст 60+);
  • домохозяйства, которые возглавляет одинокая/несколько одиноких пожилых людей (60+) и не имеют в своем составе других взрослых лиц в возрасте от 18 до 59 лет;
  • лица предпенсионного возраста 50-59 лет, у которых нет пенсии либо иного постоянного источника дохода;
  • с лицами с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Что такое социальная помощь?

Социальная помощь — помощь в денежной или натуральной форме, финансируемая государством или добровольными пожертвованиями, гражданам, которые находятся в тяжелом материальном положении, сообщает "Википедия".

видео дня

Напомним, ранее стало известно, что украинцы в Запорожской области могут получить 10,8 тысячи грн денежной помощи от ООН. Об этом сообщали сотрудники браготворительного фонда "Право на защиту".

Выплаты будут предоставляться гражданам, которые еще не получали помощь от международных организаций и имеющих месячный доход не выше 5400 грн на человека.

Заявки будут приниматься от переселенцев, которые переехали в Запорожскую область после российского вторжения, а также вернувшихся домой после вынужденного переезда.

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