Пенсии в Украине выйдет оформить не всем: что произошло

В Украине те, кто не успеют заработать как минимум 15 лет стажа, не смогут получить пенсию. При этом пенсионный возраст зависит от стажа, говорят чиновники.

https://glavred.info/economics/pensii-v-ukraine-vyydet-oformit-ne-vsem-chto-proizoshlo-10574243.html Ссылка скопирована

Пенсии в Украине получат не все - что нужно проверить в плане стажа / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине те люди, у которых не будет как минимум 15 лет страхового стажа, не смогут получить пенсию по возрасту. Как говорят чиновник, вплоть до достижения 60-летия каждому украинцу стоит проверить свой стаж – в некоторых случаях можно успеть исправить ситуацию, сообщает портал "Обозреватель".

Постепенно требования к количеству лет будут возрастать и возрастать. И в 2028-м для выхода на заслуженный отдых потребуется уже 35 лет (данное требование для выхода на пенсию в 60 лет – и те, кто его не выполнят, вынуждены будут работать до 63 или 65 лет).

Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, к своему 60-летию человеку нужно иметь:

видео дня

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – от 35 лет стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, к своему 60-летию вам нужно иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Чуть позднее заместитель министра соцполитики Дарья Марчак в комментарии посоветовала всем украинцам независимо от возраста воспользоваться возможностями портала ПФУ – дескать, чем раньше украинцы на такой шаг пойдут, тем больше у вас будет времени на исправление ситуации.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред