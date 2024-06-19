УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

Пенсии в Украине выйдет оформить не всем: что произошло

Дмитрий Видоменко
19 июня 2024, 17:26
34
В Украине те, кто не успеют заработать как минимум 15 лет стажа, не смогут получить пенсию. При этом пенсионный возраст зависит от стажа, говорят чиновники.
Пенсионеры, мужчина
Пенсии в Украине получат не все - что нужно проверить в плане стажа / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине те люди, у которых не будет как минимум 15 лет страхового стажа, не смогут получить пенсию по возрасту. Как говорят чиновник, вплоть до достижения 60-летия каждому украинцу стоит проверить свой стаж – в некоторых случаях можно успеть исправить ситуацию, сообщает портал "Обозреватель".

Постепенно требования к количеству лет будут возрастать и возрастать. И в 2028-м для выхода на заслуженный отдых потребуется уже 35 лет (данное требование для выхода на пенсию в 60 лет – и те, кто его не выполнят, вынуждены будут работать до 63 или 65 лет).

Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, к своему 60-летию человеку нужно иметь:

видео дня
  • в 2024-м – от 31 года стажа;
  • в 2025-м – от 32 лет стажа;
  • в 2026-м – от 33 лет стажа;
  • в 2027-м – от 34 лет стажа;
  • в 2028-м – от 35 лет стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, к своему 60-летию вам нужно иметь:

  • в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;
  • в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;
  • в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;
  • в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;
  • в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Чуть позднее заместитель министра соцполитики Дарья Марчак в комментарии посоветовала всем украинцам независимо от возраста воспользоваться возможностями портала ПФУ – дескать, чем раньше украинцы на такой шаг пойдут, тем больше у вас будет времени на исправление ситуации.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсия пенсионеры Пенсионный фонд
Реклама

Главное за день

Графики отключения света 20 июня: в какие часы не будет света

Графики отключения света 20 июня: в какие часы не будет света

17:50 Украина
Саммит мира: Украина "открыта" к участию России - Bloomberg

Саммит мира: Украина "открыта" к участию России - Bloomberg

17:32 Украина
Десятки, а не сотни: в ВСУ сказали, сколько россиян попали в "котел" в Волчанске

Десятки, а не сотни: в ВСУ сказали, сколько россиян попали в "котел" в Волчанске

17:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость 15158

Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбережения 7724

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбережения

Многие с ним спали: блогер слил разгульную жизнь мужа Алсу 3093

Многие с ним спали: блогер "слил" разгульную жизнь мужа Алсу

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине 2623

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине

Последние новости

17:50

Графики отключения света 20 июня: в какие часы не будет света

17:32

Саммит мира: Украина "открыта" к участию России - Bloomberg

17:26

Пенсии в Украине выйдет оформить не всем: что произошло

17:23

Десятки, а не сотни: в ВСУ сказали, сколько россиян попали в "котел" в Волчанске

17:04

РФ ударила по детскому объекту отдыха: над Харьковом большой столб дыма

Трюк Путина с ультиматумом не удался, с Россией будут заканчивать – ОгрызкоТрюк Путина с ультиматумом не удался, с Россией будут заканчивать – Огрызко
16:56

Главе ЦПК Шабунину готовят подозрение за неявку на военную службу - СМИ

16:50

Тяжелобольная Шеннен Доэрти подала в суд на экс-мужа-изменника

16:44

Russian edition: украинский певец планирует выступление с россиянами-путинистами

16:30

Ситуация в Волчанске: как россияне угодили в "котел" возле агрегатного завода

Реклама
16:26

Экс-президент США Дональд Трамп сильно опозорился: помахал рукой воображаемой толпеВидео

16:14

Почему нельзя считать деньги 20 июня: важные приметы в этот день

16:13

Ультиматум Путина не сработал: Саммит мира довел россиян до истерики - Огрызко

16:10

Одноразовый станет как новый: как заточить станок

16:06

Как долго можно хранить соленые огурцы: простые советы для хозяекВидео

15:58

Россия "опустошила" свои войска возле Финляндии ради войны с Украиной - СМИ

15:56

Во Франции ультраправый кандидат в премьеры не хочет давать Киеву дальнобойные ракеты

15:22

Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей

15:11

Телеканал ТЕТ начал съемки 2 сезона сериала "Волонтеры"Видео

14:39

Простой рецепт настойки из малины на водке: сладость разольется во рту

14:38

Новый договор Путина и Ким Чен Ына: о какой взаимопомощи договорились диктаторы

Реклама
14:16

На глазах у детей: миллионер застрелил популярную певицу на вилле в Турции

13:39

В сети раскрыли самый большой секрет Волочковой

13:37

Что нельзя готовить в алюминиевой кастрюле: удивятся даже опытные хозяйкиВидео

13:30

Отправка войск Эстонии в Украину: посол сделала неожиданное заявление

13:17

Палец в рот не клади: 5 самых вспыльчивых знаков зодиака

13:05

В Украине улетят вверх цены хлеб: эксперт рассказала, что произошло

12:57

Россияне пытаются пробиться к возвышенности на Харьковщине - Defense Express

12:44

"Еще одна девочка": молодуха путиниста Петросяна объявила о пополнении в их семье

12:18

"РФ может дойти до Днепра": комбат Третьей штурмовой предупредил о рисках для Харькова

12:14

Что будет у украинцев со светом осенью и зимой-2024: в Минэнерго дали прогноз

12:02

Враг атаковал энергетический объект в Украине: изменятся ли графики отключений

11:47

Тина Кароль показала 15-летнего сына-красавца и разоткровенничалась с фанатами

11:45

Для чего на самом деле Путин приехал к Ким Чен Ыну: в ISW раскрыли цель

11:24

Молодая Пугачева и дети с дорогими аксессуарами: Галкин показал свою семью

11:16

Гороскоп Таро на июль 2024: Ракам - озарение , Львам - вещий сон, Девам - сомненияВидео

11:15

Даже не F-16: стало известно, какой истребитель действительно нужен УкраинеВидео

10:57

В Минюсте оценили слухи об услугах, которые в Украине ограничат людям без военного билета

10:57

В Сети обсуждают крошечную квартиру без спальни за 200 тысяч в месяцВидео

10:52

Зачем РФ объявляет в розыск украинских чиновников: в ISW раскрыли цель Кремля

10:47

Китайский гороскоп на завтра 20 июня: Собакам - плохое настроение, Крысам - разочарование

Реклама
10:29

"Два города под прицелом": украинцев предупредили о сильнейшей бомбежке

10:26

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 20 июня

10:21

Девушка прошла тест ДНК ради забавы, но узнала страшную правду о своей семье

10:21

"Какая конфетка": Лилия Ребрик удивила модным образом младшей дочери на мероприятии

10:19

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине

09:58

В Госдепе США объяснили, на что может рассчитывать Киев на саммите НАТО в июле

09:47

Как распознать просроченное яйцо: стопроцентный трюк со стаканом

09:24

Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов удалось сбить ВСУ - детали работы ПВО

09:23

Гороскоп на завтра 20 июня: Девам - большие потери, Водолеям - улыбнется фортуна

09:00

"Не увидим в ближайшее время": что случилось с Кейт Миддлтон после ее появления на публике

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять