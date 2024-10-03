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С банковских счетов могут изъять пенсию: кого коснутся нововведения

Мария Николишин
3 октября 2024, 18:27
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Ориентировочно со счетов пенсионеров могут изъять около 11,3 млрд гривен.
С банковских счетов могут изъять пенсию: кого коснутся нововведения
Пенсионные средства / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В 2025 году с банковских счетов пенсионеров-переселенцев могут изъять неиспользованные пенсионные средства. Такое предложение содержит статья 41 проекта государственного бюджета на следующий год, которую Кабинет министров Украины подал на рассмотрение в Верховную Раду, сообщает "Экономическая правда".

Речь идет о счетах пенсионеров из числа ВПЛ, открытых в Ощадбанке, на которых в течение 12 месяцев не было движения средств (то есть пенсионер не снимал наличные, не рассчитывался за покупки и не переводил средства).

Известно и то, что Кабмин в законопроекте госбюджета на 2025 год предлагает изымать деньги со счетов внутренне перемещенных пенсионеров, которые не прошли физической идентификации в течение шести месяцев с момента, когда такая идентификация должна была состояться.

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Стоит заметить, что такие нововведения, в случае утверждения Верховной Радой госбюджета именно в таком варианте, коснутся не всех пенсионеров этих категорий.

Как пояснили в Министерстве социальной политики, статья 41 касается исключительно ВПЛ, зарегистрированных в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Таким переселенцам пенсионные счета открывали только в Ощадбанке, поэтому в других банках средств на счетах нет.

"Если изъятие выплат произошло, переселенец может обратиться в Пенсионный фонд или Ощадбанк - и выплаты могут восстановить. Однако порядок возобновления выплат должен прежде всего утвердить Кабинет Министров Украины", - говорится в сообщении.

По данным Министерства финансов, ориентировочно со счетов пенсионеров-переселенцев могут изъять около 11,3 млрд гривен.

Что известно о Кабинете Министров Украины?

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Пенсия в Украине - последние новости

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович сообщала, что в Украине планируют изменить систему расчета пенсий. На основе страхового стажа и уровня заработной платы будут начислять баллы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине ожидается индексация пенсий. Она будет проведена в марте 2025-го года, как это делали в 2023-м и 2024-м годах.

Кроме того, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения портала Лидия Ткаченко говорила, что о пенсии украинцам нужно задумываться в довольно молодом возрасте - с 20-30 лет, а если озаботиться этим вопросом, скажем, в 50 лет, то собрать на достойную старость нужную сумму будет трудно.

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