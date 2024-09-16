Гранты на обучение уже появились в 'Дії': как студенты могут получить деньги

Студенты, поступившие на контракт, в этом году впервые получат грант, который будет покрывать часть или все расходы в течение обучения, рассказал Михаил Федеоров.

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В "Дії" появились гранты на обучение для студентов / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Украинские студенты, которые поступили на контракт, впервые впервые получат грант на обучение в приложении "Дія". Он частично или полностью покроет стоимость обучения. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"История с грантами революционная для нашей системы образования, она даст студентам свободу, а университетам мотивацию", - заявил он.

Кто может получить грант

Гранты доступны для студентов, обучающихся на дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направлений.

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Студенты, которые сдали НМТ минимум по двум предметам, могут получить:

На 150 баллов - грант в размере 15 000+ грн.

На 170 баллов - грант в размере 25 000+ грн.

Сумма гранта может быть больше в зависимости от коэффициента специальности. Например, для специальности "Образование / Педагогика" коэффициент составляет 1,5, поэтому сумма гранта возрастет в 1,5 раза.

Как получить грант в "Дії"

Федоров отметил, что студенты не получат деньги физически, но будут иметь сертификат в "Дії". Чтобы получить грант, сначала студентам нужно обновить приложение.

В перечне документов найдите "Сертификат на обучение"; Нажмите "Получить грант"; Активируйте грант "Дія.Підписом" с 15 сентября по 5 ноября. "Дія" оповестит о поступлении денег в университет.

"Для университета грант - это стимул развиваться, менять подход, набирать качественный преподавательский состав и бороться за студентов. А здоровая конкуренция - путь к развитию", - добавил министр.

Что такое "Дія"? "Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне.

Нововведения в приложении "Дія" - последние новости

Напомним, в государственном приложении "Дія" теперь можно найти электронные копии документов об образовании, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Также в "Дії" можно оформить жилищные субсидии. По словам Федорова, время подачи заявления займет всего 10 минут.

Как сообщал Главред, недавно в приложении появилась возможность брака. Украинцы отныне могут жениться и выходить замуж в приложении "Дія" в несколько кликов.

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