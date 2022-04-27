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Как получить возмещение за поврежденное войной имущество: подать заявку в "Дии"

27 апреля 2022, 08:48

Заявку можно подать через приложение "Дия" или обратиться в ЦНАП.

Дия
Как подать заявку на компенсацию разрушенного войной имущества в "Дии" / Минцифры

Вторжение России в Украину принесло немало повреждений жилой инфраструктуры. Дома тысяч украинцев требуют ремонта из-за нанесенных повреждений. Правительство Украины готово возместить ущерб, нанесенный войной. Главред разобрался, как оформить заявку через приложение "Дия".

Получить компенсацию за разрушенное войной имущество можно через приложение "Дия" или обратившись в ЦНАП по месту жительства, предоставив паспорт и РНУКПН. Владельцы полностью разрушенного жилья имеют право получить аналогичное в любом населенном пункте страны.

Кто имеет право на компенсацию государства

Возможность подать заявку на компенсацию за имущество, разрушенное в результате военных действий, могут подать граждане у которых были повреждены квартиры, частные и приусадебные дома, дачи, а также другие жилые помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности.

Как подать заявку в "Дии"

  • Нужно обновить приложение в телефоне до последней версии.
  • Через опцию "Услуги" перейти к графе "Уведомление о поврежденном имуществе".
  • Указать полную информацию о поврежденном объекте: паспортные данные владельца, РНОКПП и контактные данные.
  • После регистрации ожидайте информацию о запуске процедуры оценки и компенсации.

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