Как получить возмещение за поврежденное войной имущество: подать заявку в "Дии"

Заявку можно подать через приложение "Дия" или обратиться в ЦНАП.
Вторжение России в Украину принесло немало повреждений жилой инфраструктуры. Дома тысяч украинцев требуют ремонта из-за нанесенных повреждений. Правительство Украины готово возместить ущерб, нанесенный войной. Главред разобрался, как оформить заявку через приложение "Дия".
Получить компенсацию за разрушенное войной имущество можно через приложение "Дия" или обратившись в ЦНАП по месту жительства, предоставив паспорт и РНУКПН. Владельцы полностью разрушенного жилья имеют право получить аналогичное в любом населенном пункте страны.
Кто имеет право на компенсацию государства
Возможность подать заявку на компенсацию за имущество, разрушенное в результате военных действий, могут подать граждане у которых были повреждены квартиры, частные и приусадебные дома, дачи, а также другие жилые помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности.
Как подать заявку в "Дии"
- Нужно обновить приложение в телефоне до последней версии.
- Через опцию "Услуги" перейти к графе "Уведомление о поврежденном имуществе".
- Указать полную информацию о поврежденном объекте: паспортные данные владельца, РНОКПП и контактные данные.
- После регистрации ожидайте информацию о запуске процедуры оценки и компенсации.
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