От брака онлайн до бронирования: в "Дії" готовят пять важных фукнций - Федоров

Минцифры работает над переводом сервисов из офлайна в онлайн. В скором времени в "Дії" будут доступны еще пять функций, сообщает министр Михаил Федоров.

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Как говорит министр Михаил Федоров, сейчас в "Дії" тестируются пять важных функций / коллаж Главред, УНИАН

Министерство цифровой трансформации работает над переводом сразу нескольких важных государственных сервисов из офлайна в онлайн (в скором времени в приложении "Дия" будут доступны еще пять функций). Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщается на сайте Кабмина.

Брак онлайн

Как сообщил министр, сейчас тестируется первый в мире сервис, позволяющий жениться и выхожить замуж в приложении Дія в несколько кликов. Бета-тестировщики услуги регистрируют официальный брак на расстоянии и оценивают инновацию (уже есть пять успешных эпизодов) Федоров говорит, что скоро сервис будет доступен всем украинцам.

Электронное бронирование

Минцифры, Минэкономики и Минобороны работают над услугой. Цифровизация бронирования должна устранить человеческий фактор и максимально ускорить процесс от нескольких недель до часа. Скоро услуга будет доступна на портале Дія для первой категории предприятий – критически важных и тех, которые обеспечивают потребности сил обороны, говорит Федоров.

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Свидетельства о рождении, браке, разводе, изменении персональных данных

По словам министра, скоро в Дії будут автоматически подтягиваться свидетельства о рождении детей (а впоследствии – свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени). Они понадобятся при принятии на работу, подтверждении смены фамилии или оформлении льгот, говорит чиновник.

Отображение разрешения на оружие

Минцифры и Министерство внутренних дел работают над тем, чтобы в приложении Дія отображалась информация, разрешение на оружие и была возможность в несколько кликов заказать выписку из "Единого реестра оружия", пояснил министр.

"Дія.Підпис" для юридических лиц

"Дія.Підпис" для физических лиц – инструмент, который должен упростить взаимодействие с чиновниками. В скором времени он появится и для юридических лиц. Это может значительно ускорить работу бизнеса, упростить процессы и сделать более прозрачными действия предпринимателей. Правительство уже приняло соответствующее постановление, а команда Минцифры работает над разработкой функционала, подытожил Федоров.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, полковник СБУ Роман Костенко раскрыл масштабы призыва граждан в ряды ВСУ после принятия закона о мобилизации.

Кабинет министров обновил утвержденный в январе 2023 года постановлением №76 порядок бронирования военнообязанных сотрудников, увеличив максимальный срок такого бронирования с 6 до 12 мес.

Кроме того, депутаты ВР хотят внести правки в закон, согласно которому призывной возраст в рамках общей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет.

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