Более чем за полгода: полковник СБУ раскрыл реальные масштабы мобилизации

Роман Костенко подтвердил, что темпы призыва в армию в Украине выросли - данные мая 2024 года.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Силы территориальной обороны ВСУ

Нардеп ВР, секретарь Комитета по вопросам нацобороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко раскрыл масштабы призыва граждан в ряды ВСУ после принятия закона о мобилизации.

В эфире радио NV Костенко отметил, что показатели в мае были выше, чем показатели за последние полгода.

"У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой набор", - отметил военный. видео дня

Деталей по количеству мобилизованных в мае 2024 года депутат не раскрыл.

Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Закон о мобилизации - главное

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

В субботу, 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Отныне отменяется статус "ограниченно пригодный", зато мужчин поделят на "пригодных" и "непригодных".

Между тем в МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

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