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Графики отключения света 11 июня: электроэнергию будут выключать почти целый день

Ангелина Подвысоцкая
10 июня 2024, 19:21обновлено 10 июня, 20:27
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Графики отключения электроэнергии 11 июня будут задействованы для бытовых и промышленных потребителей.
свет, электричество, энергосистема
График отключения света на 11 июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине 11 июня во всех регионах будут действовать графики отключения света. Часов со светом станет значительно меньше. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики почасовых отключений электроэнергии будут применены во вторник, 11 июня с 10:00 до 19:00.

"Аварийные отключения в Харькове - отменены. Во всех областях с 16:00 до 22:00 (10 июня - Главред) действуют графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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