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Свет почти не будут выключать: в какие часы будут действовать графики 9 июня

Ангелина Подвысоцкая
8 июня 2024, 18:30
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Графики отключения электроэнергии будут действовать для промышленных и бытовых потребителей.
Свет почти не будут выключать: в какие часы будут действовать графики 9 июня
Графики отключения света будут действовать 9 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине 9 июня будут действовать графики отключения света во всех регионах. Их введут для всех бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать с 20:00 до 22:00.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет", - говорится в сообщении.

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Что известно о "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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