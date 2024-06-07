В Украине вводят новый режим отключений электроэнергии: названы сроки и детали

Обновленный порядок временных отключений даст возможность предоставлять больше электричества в дома украинцев, сказал замминистра энергетики Юрий Власенко.

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В Украине с 8 июня будет новый механизм отключений света - Власенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минэнерго

Власти запускают новый порядок отключений электроэнергии в Украине. Новый алгоритм поможет уменьшить периоды выключения света. Об этом заявил заместитель министра энергетики Юрий Власенко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Как сообщает УНИАН, новый механизм заработает уже с 8 июня в тестовом режиме.

"Начиная с субботы будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько надо будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения", - отметил Власенко. видео дня

Также он добавил, что задача оператора – обеспечить запуск очередей отключения, чтобы был обеспечен лимит.

Количество очередей должно уменьшиться.

"(Новый алгоритм, - ред.) даст возможность обеспечить большее количество часов света в домах граждан", - подчеркнул Юрий Власенко.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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В Украине сложилась тяжелая ситуация с электроснабжением, сказал министр энергетики Герман Галущенко. Подобной обстановки не было даже в прошлом и позапрошлом годах. Применяются отключения электричества. Страну ждет непростая зима.

Укрэнерго опубликовало графики отключения света на 7 июня. Лимиты будут действовать в течение всех 24 часов. Фиксируется дефицит электричества в системе.

В июле электроэнергию в Украине могут отключать на 10 часов, предположил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Согласно его прогнозу, ситуация может улучшиться в сентябре, когда заработают два атомных энергоблока.

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