В Украине вводят новый режим отключений электроэнергии: названы сроки и детали

Власти запускают новый порядок отключений электроэнергии в Украине. Новый алгоритм поможет уменьшить периоды выключения света. Об этом заявил заместитель министра энергетики Юрий Власенко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Как сообщает УНИАН, новый механизм заработает уже с 8 июня в тестовом режиме.
"Начиная с субботы будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько надо будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения", - отметил Власенко.видео дня
Также он добавил, что задача оператора – обеспечить запуск очередей отключения, чтобы был обеспечен лимит.
Количество очередей должно уменьшиться.
"(Новый алгоритм, - ред.) даст возможность обеспечить большее количество часов света в домах граждан", - подчеркнул Юрий Власенко.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Отключения света в Украине – главные новости по теме:
В Украине сложилась тяжелая ситуация с электроснабжением, сказал министр энергетики Герман Галущенко. Подобной обстановки не было даже в прошлом и позапрошлом годах. Применяются отключения электричества. Страну ждет непростая зима.
Укрэнерго опубликовало графики отключения света на 7 июня. Лимиты будут действовать в течение всех 24 часов. Фиксируется дефицит электричества в системе.
В июле электроэнергию в Украине могут отключать на 10 часов, предположил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Согласно его прогнозу, ситуация может улучшиться в сентябре, когда заработают два атомных энергоблока.
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