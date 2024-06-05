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Будут отключения по 10 часов: стало известно, когда ситуация со светом станет еще хуже

Алёна Воронина
5 июня 2024, 10:05
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Отключения электроэнергии могут стать гораздо более длительными уже очень скоро.
Выключить свет, Олег Попенко
Олег Попенко объяснил, когда ситуация в энергосистеме может еще больше ухудшиться/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

В июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может стать еще хуже - света может не быть по 10 часов подряд.

И после этого в таком режиме украинцам придется быть вплоть до сентября - только тогда ситуация может улучшиться, ведь снова начнут работать два энергоблока атомных электростанций, которые сейчас находятся в ремонте. Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в телеэфире.

Он напомнил о заявлениях представителей украинской власти о том, что ситуация со светом может стать еще более критической в июле.

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"То есть если у нас сейчас с вами почти по 7 часов отключения, то, очевидно, мы будем ожидать отключения в июле по 10 часов. С чем это связано? Это связано с потерей генерации. Если месяц назад Минэнерго называло цифры 8 гигаватт потерянной маневровой мощности, то последнее заявление представителей Евросоюза, что Украина уже потеряла 9,8 гигаватт мощности после последнего обстрела мощностей гидроэлектростанций. Поэтому у нас нет генерации, мы не можем максимально покрыть импортом наши потребности", - отметил он.

Попенко отметил, что на сегодня сложилась такая ситуация, что просто у Украины физически нет возможности покрыть все потребности в электроэнергии.

"Эти два энергоблока атомных станций, которые сейчас поставили на ремонт, вернутся не раньше конца августа, то есть ситуация выровняется где-то на сентябрь. Я думаю, в сентябре мы даже что-то попробуем больше дать в сеть, а до этого периода ситуация не изменится", - отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Олег Попенко
Олег Попенко рассказал, когда ситуация со светом может еще больше ухудшиться/ скрин

Смотрите видео с объяснением Попенко, когда ситуация со светом может еще больше ухудшиться:

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что отключений света станет больше - в Укрэнерго объяснили ситуацию с энергетикой. На этой неделе наибольший дефицит электроэнергии будет наблюдаться в утренние и вечерние часы, но, в общем, и в течение всех суток.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал неутешительное заявление относительно отключений света. Экономия электроэнергии будет частью нашей жизни в последующие годы, подчеркнул он.

Также ранее в Укрэнерго рассказали, когда будут выключать свет украинцам 5 июня. Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для населения и промышленности.

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