РФ ударила по Украине десятками дронов: есть "прилет" в промышленный объект

Российские захватчики запускали дроны из районов города Курск в РФ и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

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Атака дронов ночью 5 июня была отбита ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 5 июня российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными беспилотниками типа "Шахед". Силам обороны Украины удалось уничтожить 22 вражеских дрона.

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram, российские захватчики запускали дроны из районов города Курск в РФ и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

"В результате противовоздушного боя сбито 22 "Шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

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К отражению воздушного нападения оккупантов привлекали зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Ночью были уничтожены 22 дрона / Фото: t.me/ComAFUA

Тем временем глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что на территории области есть попадание в промышленный объект. Пострадал один мужчина - он отказался от госпитализации.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Воздушные атаки РФ на Украину

Напомним, Россия масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине в ночь на 1 июня. Работала противовоздушная оборона.

После этого стало известно, что страна-агрессор РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях. Есть разрушения и пострадавшие. Российские ракеты этой ночью долетали даже на Закарпатье.

Во время массированной атаки российских оккупантов ракетами и дронами по Украине в ночь на 1 июня были серьезно повреждены две теплоэлектростанции группы ДТЭК.

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