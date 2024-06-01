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Две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ: в ДТЭК рассказали детали

Алёна Воронина
1 июня 2024, 09:35
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На теплоэлектростанциях было серьезно повреждено оборудование, энергетики ликвидируют последствия атаки.
Две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ: в ДТЭК рассказали детали
Две ТЭС серьезно повреждены после ночной атаки РФ/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: УНИАН, ГСЧС

Во время массированной атаки российских оккупантов ракетами и дронами по Украине в ночь на 1 июня были серьезно повреждены две теплоэлектростанции группы ДТЭК.

На электростанциях сильно повреждено оборудование. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.

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В компании сообщили, что это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за два с половиной месяца.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли.

Удар ракетами и дронами по Украине 1 июня - что известно

Напомним, Россия масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине в ночь на 1 июня. Работала противовоздушная оборона.

После этого стало известно, что страна-агрессор РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях. Есть разрушения и пострадавшие. Российские ракеты этой ночью долетали даже на Закарпатье.

В ВСУ сказали, чем атаковал враг и сколько целей сбито. В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed". Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА. Украинской ПВО удалось сбить 35 ракет и 46 дронов.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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