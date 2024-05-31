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США "дали добро" на удары по РФ: в The Washington Post назвали единственное табу

Руслана Заклинская
31 мая 2024, 23:24
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Западные лидеры колебались относительно смягчения ограничений на свое оружие из-за риска, что это спровоцирует Путина применить "ядерку".
США 'дали добро' на удары по РФ: в The Washington Post назвали единственное табу
The Washington Post назвал оружие, которое запретили использовать ВСУ для ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото: US Army, ua.depositphotos.com, ОК "Запад"

Германия присоединилась к Соединенным Штатам, разрешив Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для поражения определенных целей на территории РФ. Существенное изменение западной политики произошло в момент, когда истощенные украинские войска теряют позиции в войне. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, украинские официальные лица разочарованы ограничением на использование западного оружия, особенно после наступления российских оккупантов на Харьков, что значительно растянуло силы Украины. И Германия, и США "намеренно позволили" использовать свое оружие для защиты Харькова, поскольку накануне баллистические ракеты оккупантов ударили по жилому дому в городе и спровоцировали жертвы среди мирных людей.

"Кроме предоставления Украине шанса лучше защитить Харьков путем нацеливания на российские силы в регионе, непонятно, какое влияние смягчение ограничений может иметь на развитие конфликта в период, который оказывается критическим. Но это вызвало бешеный ответ Москвы и предупреждения, что это может втянуть Россию в войну с НАТО", - говорится в материале.

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Несмотря на то, что президент США Джо Байден дал Киеву "зеленый свет" для ответных ударов американским оружием по целям на российской стороне границы, США призвали Украину не использовать ракеты ATACMS или другие ракеты большой дальности для наступательных ударов внутри России.

"Западные лидеры колебались относительно смягчения ограничений на свое оружие из-за риска, что это спровоцирует президента России Владимира Путина, который неоднократно предупреждал, что прямое вмешательство Запада может поставить мир на путь ядерного конфликта. На прошлой неделе Россия заявила о начале военных учений с применением тактического ядерного оружия", - отметили в материале.

По данным издания, инициатива РФ на поле боя заставила западных лидеров задуматься об ударах по российской территории. Некоторые западные лидеры настаивали на изменении политики. Положительное решение позволило Украине наносить удары по военным базам в России с помощью дальнобойного оружия партнеров.

США разрешили Украине бить американским оружием по РФ - подробности

Как сообщал Главред, администрация Байдена ослабила ограничения на удары ВСУ американским оружием по территории России. Теперь Украина может использовать РСЗО HIMARS возле Харьковской области, пишет The Guardian.

США 'дали добро' на удары по РФ: в The Washington Post назвали единственное табу
Что известно об ATACMS / Инфографика Главреда

Напомним, администрация Байдена тайно разрешила Украине наносить удары по территории РФ, но с ограничением на атаки только в пределах приграничных регионов, откуда российские силы атакуют Украину. Впоследствии государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ американским оружием.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила сигнал от США о разрешении наносить удары по территории России.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока что нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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