США не боятся эскалации: Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ

Разрешение от Соединенных Штатов бить американским оружием по РФ не приведет к "эскалации", заявил госсекретарь США.

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В США впервые подтвердили, что Байден разрешил Украине бить по России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент США Джозеф Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по военным объектам на территории России. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Праге.

Блинкен рассказал, что после наступления российских войск на Харьковскую область, Украина обратилась к США с просьбой разрешить использование американского оружия для обороны. Удары западным оружием будут наносить только по российским войскам, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину.

"Это дошло до президента (Джозефа Байдена - ред.), и, как вы уже слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью. В дальнейшем мы будем продолжать делать то, что делали, то есть, при необходимости, адаптироваться и приспосабливаться", - отметил госсекретарь. видео дня

По его словам, Соединенные Штаты оказывали помощь Украине в течение этих лет, подстраиваясь к тому, что стране необходимо. Блинкен подчеркнул, что разрешение бить американским оружием по РФ не приведет к "эскалации".

"Мы будем обеспечивать Украину оружием, в котором она нуждается", - заявил госсекретарь США.

Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

США разрешили Украине бить американским оружием по РФ - подробности

Напомним, администрация Байдена тайно разрешила Украине наносить удары по территории РФ, но с ограничением на атаки только в пределах приграничных регионов, откуда российские силы атакуют Украину. Американское оружие можно использовать против российской авиации, которая бомбит Харьков и другие прифронтовые города.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила сигнал от США о разрешении наносить удары по территории России. Зеленский подчеркнул, что ВСУ смогут использовать HIMARS, GMLRS и другие артиллерийские установки против оккупантов.

Что известно о HIMARS / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, администрация Байдена ослабила ограничения на удары ВСУ американским оружием по территории России. Теперь Украина может использовать РСЗО HIMARS возле Харьковской области, писало The Guardian.

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