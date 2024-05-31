США не боятся эскалации: Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ

Президент США Джозеф Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по военным объектам на территории России. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Праге.
Блинкен рассказал, что после наступления российских войск на Харьковскую область, Украина обратилась к США с просьбой разрешить использование американского оружия для обороны. Удары западным оружием будут наносить только по российским войскам, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину.
"Это дошло до президента (Джозефа Байдена - ред.), и, как вы уже слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью. В дальнейшем мы будем продолжать делать то, что делали, то есть, при необходимости, адаптироваться и приспосабливаться", - отметил госсекретарь.видео дня
По его словам, Соединенные Штаты оказывали помощь Украине в течение этих лет, подстраиваясь к тому, что стране необходимо. Блинкен подчеркнул, что разрешение бить американским оружием по РФ не приведет к "эскалации".
"Мы будем обеспечивать Украину оружием, в котором она нуждается", - заявил госсекретарь США.
Кто такой Энтони Блинкен?
Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.
США разрешили Украине бить американским оружием по РФ - подробности
Напомним, администрация Байдена тайно разрешила Украине наносить удары по территории РФ, но с ограничением на атаки только в пределах приграничных регионов, откуда российские силы атакуют Украину. Американское оружие можно использовать против российской авиации, которая бомбит Харьков и другие прифронтовые города.
Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила сигнал от США о разрешении наносить удары по территории России. Зеленский подчеркнул, что ВСУ смогут использовать HIMARS, GMLRS и другие артиллерийские установки против оккупантов.
Как сообщал Главред, администрация Байдена ослабила ограничения на удары ВСУ американским оружием по территории России. Теперь Украина может использовать РСЗО HIMARS возле Харьковской области, писало The Guardian.
Читайте также:
- Запад разрешил ВСУ бить своим оружием по РФ: Медведев разразился бурной истерикой
- Удары Украины оружием Германии по России: на какое расстояние можно будет бить
- "Это часть самообороны": еще 2 страны разрешили Украине бить по России
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред