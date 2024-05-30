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"Это часть самообороны": еще 2 страны разрешили Украине бить по России

Юрий Берендий
30 мая 2024, 16:21
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В Правительстве Дании отметили, что удары по военным целям на территории России являются частью необходимой самообороны со стороны Украины.
'Это часть самообороны': еще 2 страны разрешили Украине бить по России
Дания и Чехия разрешили Украине наносить удары по России с использованием переданного ими вооружения / Коллаж Главред, фото: US Air Force, скриншот из видео

Правительство Дании объявило, что украинские войска будут иметь возможность использовать датские истребители F-16 для ударов по территории страны-агрессора России. Это даст Украине возможность реализовать свое право на самооборону. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Он подчеркнул, что Украина будет иметь возможность использовать истребители F-16, которые будет предоставлять Дания, для ударов по военным объектам в России. Расмуссен также отметил, что эта позиция не является новой, а является составной частью передачи этих самолетов.

Министр иностранных дел отметил, что во время принятия соответствующего решения о передаче Украине самолетов F-16 Дания всегда осознавала, что эти истребители, так же как и другое оружие, передаются ВСУ для самозащиты.

видео дня

"Когда обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы изначально четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы была возможность также атаковать военные объекты на территории агрессора", - заявил Расмуссен.

Кроме того, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна не будет запрещать Украине наносить удары по военным целям на территории России чешским оружием и боеприпасами. Об этом сообщает DPA.

"У Чехии нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора", - сказал он.

Он добавил, что в частности речь идет об ударах, которые должны наноситься по российской территории.

"Это правило для поставок, которые осуществляются из Чехии", - подчеркнул министр.

Какие страны позволяют Украине бить по России - список (по состоянию на 30 мая)

  • Великобритания,
  • Дания,
  • Польша,
  • Литва,
  • Канада,
  • Латвия,
  • Эстония,
  • Нидерланды,
  • Швеция,
  • Чехия,
  • Франция,
  • Финляндия.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по территории РФ западным оружием - какова позиция стран НАТО

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина может использовать оружие, которое получила от Финляндии и Польши для ударов по военным целям на территории страны-агрессора России. Об этом заявили министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

Украина не может использовать немецкое оружие для ударов по России, поскольку оно было предоставлено с условием использования только на украинской территории. Немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что его политика направлена на предотвращение "большой войны" и он не видит причин для снятия этих ограничений для Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в то же время поддержал право Украины наносить удары по военным объектам на территории России западным вооружением, в том числе французским.

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