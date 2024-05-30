Во время атаки на Крым могли быть поражены 7 судов РФ: детали операции ГУР

В результате удара, вероятно, были повреждены или уничтожены четыре катера, два парома и лоцманский катер.

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Во время атаки на Крым могли быть поражены 7 судов РФ/ коллаж: Главред, фото: Telegram-канал ASTRA, скрин

В результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины, которая состоялась в ночь на четверг, 30 мая, во временно оккупированном Крыму могло быть поражено до семи кораблей российских оккупантов.

Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA. Вероятно, были повреждены или уничтожены четыре катера, два парома и лоцманский катер.

Отмечается, что кроме лоцманского катера "Мрия", который, по данным ASTRA, утонул, в Крыму во время ночной атаки повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард". Как сообщили ASTRA источники в экстренных службах оккупированного Крыма, "Авангард" из-за повреждений сел на мель.

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Также сообщается, что на пароме "Конро Трейдер" был ранен один из членов экипажа Роман Стась, ему сейчас делают операцию, а на "Авангарде" ранены четыре человека, в том числе 19-летние практиканты Даниил В. и Никита Ш.

"Кроме этого, повреждения получили 4 транспортно-десантных катера КС 701, об уничтожении двух из которых уже сообщили в ГУР МО Украины. Как ранее сообщил "советник главы Крыма", два парома пострадали в Керчи от сбитых обломков ракет", - добавили в ASTRA.

Взрывы в Крыму 30 мая 2024 года - что известно

Напомним, в ночь на 30 мая во временно оккупированной Керчи в Крыму прогремели взрывы - местные жители слышали по меньшей мере двадцать взрывов. Крымский мост перекрывали для движения.

Так называемый советник главы оккупированного Крыма Олег Крючков сообщил, что во время отражения атаки по объектам транспортной инфраструктуры Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный, а также повреждено остекление надстроек. Кроме того, в акватории Черного моря якобы уничтожены два безэкипажных катера, направлявшихся в направлении Крыма.

После этого стало известно, что дроны ГУР уничтожили два вражеских катера в Крыму. Украинские морские дроны "Магура V5" атаковали катера захватчиков в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

Морской дрон Magura V5 - что о нем известно Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) — украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия. В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км. Впервые лодка представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению. 1 февраля 2024 шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер "Ивановец". В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. 14 февраля 2024 в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен при помощи ударных морских дронов Magura V5.

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