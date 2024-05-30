"Тунец по-крымски": дроны ГУР уничтожили два вражеских катера в Крыму

Украинские морские дроны "Магура V5" атаковали катера захватчиков в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

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ГУР поразило российские катера типа "Тунец" / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, google.com/maps

В ночь 30 мая Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию в Крыму. В результате были поражены два российских катера, предположительно - типа КС-701 "Тунец".

Как пишет Украинская правда со ссылкой на источник в ГУР МОУ, украинские морские дроны "Магура V5" атаковали катера захватчиков в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

"Для противодействия враг активно применял авиацию, стрелковое оружие и артиллерию, впрочем - безрезультатно", - сказал собеседник издания.

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В ГУР подтвердили уничтожение двух катеров РФ

"30 мая 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму", - сообщает пресс-служба ГУР.

С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности ― самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8.Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30 мм пушки.

"Впрочем, ничего не помешало бойцам ГУР успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера России ― по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Дроны ГУР уничтожили два вражеских катера в Крыму:

В ГУР напомнили, что только с начала 2024 года спецподразделение Group 13 с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже уничтожило российские: ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников", корвет "Сергей Котов", скоростной патр Мангуст".

КС-701 "Тунец" - что о нем известно

КС-701 "Тунец" – это дизельный катер с алюминиевым корпусом. На производстве этих катеров специализируется судомеханический завод в Костроме.

Судно используют как вражеские силовики для соответствующих операций, так и путинские олигархи для рыбалки.

КС-701 "Тунец" / Фото: росСМИ

Как утверждают оккупанты, линии корпуса катера имеют рубленую, неуклюжую форму, а ветровое стекло – обратный наклон. Такая форма позволяет в солнечную погоду снизить образование бликов на воде.

При сливе обратный уклон предотвращает растекание капель – это позволяет обойтись без включенного стеклоочистителя. Иллюминаторы сверху позволяют видеть ситуацию с воздухом.

Цена за новый модифицированный катер составляет 6,9 миллиона рублей (77 тысяч долларов). Стандартная версия в новом состоянии стоит около 6 миллионов рублей.

Морской дрон Magura V5 - что о нем известно Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) — украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия. В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км. Впервые лодка представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению. 1 февраля 2024 шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер "Ивановец". В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. 14 февраля 2024 в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен при помощи ударных морских дронов Magura V5.

Взрывы в Крыму 30 мая 2024

В ночь на 30 мая во временно оккупированной Керчи в Крыму прогремели взрывы - местные жители слышали не менее двадцати. Крымский мост перекрывали для движения.

Так называемый советник главы оккупированного украинского полуострова Олег Крючков сообщил, что во время отражения атаки по объектам транспортной инфраструктуры Керчи, от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный, а также повреждено остекление надстроек.

Минобороны страны-арессора России отчиталось "об уничтожении за ночь 8 ракет ATACMS над акваторией Азовского моря и перехвате восьми БПЛА над акваторией Черного моря вблизи Крыма".

Кроме того, в акватории Черного моря якобы уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

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