Не дожила до дня рождения пару дней: на фронте погибла 'госпитальерка' Ирина Цыбух

В медицинском Добровольческом Батальоне Госпитальеры сообщили, что Ирина Цыбух не дожила всего несколько дней до своего дня рождения.

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Во время ротации на Харьковском направлении погибла парамедик Ирина Цыбух / Коллаж Главред, фото: Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры

На войне погибла парамедик Ирина Цыбух, которая в феврале 2022 года присоединилась к Госпитальерам и работала в Донецкой и Харьковской областях. О гибели Ирины Цыбух сообщили на странице батальона Госпитальеров в Facebook.

Отмечается, что девушка не дожила до своего дня рождения всего несколько дней и погибла во врема ротации на Харьковском направлении. Ирина Цыбух родилась 01.06.1998, а погибла 29.05.2024 года.

"У нас нет слов. Никто до сих пор не верит в то, что произошло, это неописуемая боль и невероятная потеря не только для батальона - для всей Украины", - говорится в сообщении батальона "Госпитальеры". видео дня

Комментируя войну Ирина Цыбух отмечала, что это худшее место, где она когда-либо была.

"Но она (война - ред.) дает билет в настоящую жизнь, в мир неподдельной независимости, она клеймит знания о мимолетности существования", - указывала ранее Ирина Цыбух (позывной - Чека).

В медицинском Добровольческом Батальоне Госпитальеры отметили, что время и дата прощания с Ириной Цыбух будет сообщено позже.

На гибель Ирины Цыбух (позывной Чека) отреагировал в своем Телеграмм-канале глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Новость о Чеке убила меня вчера. Очень больно, когда понимаешь, какой это был интеллектуально глубокий человек в свои молодые годы. Ненависть к России в моем сердце навсегда и уже давно. Холодная ненависть", - написал он.

Кто такой Андрей Коваленко Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Кроме того, 29 мая на 64-м году жизни ушел из жизни основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Об этом сообщили журналисты агентства.

Также 6 мая погиб на фронте известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко, которому было всего 30 лет. С начала российского вторжения Пелешенко вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну.

16 апреля в возрасте 56 лет умер украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов. Литератор имел проблемы с сердцем, однако врачи не давали трагических прогнозов. Утром Дмитрию стало плохо, а чуть позже его жизнь оборвал сердечный приступ.

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