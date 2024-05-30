Не дожила до дня рождения пару дней: на фронте погибла 'госпитальерка' Ирина Цыбух

На войне погибла парамедик Ирина Цыбух, которая в феврале 2022 года присоединилась к Госпитальерам и работала в Донецкой и Харьковской областях. О гибели Ирины Цыбух сообщили на странице батальона Госпитальеров в Facebook.
Отмечается, что девушка не дожила до своего дня рождения всего несколько дней и погибла во врема ротации на Харьковском направлении. Ирина Цыбух родилась 01.06.1998, а погибла 29.05.2024 года.
"У нас нет слов. Никто до сих пор не верит в то, что произошло, это неописуемая боль и невероятная потеря не только для батальона - для всей Украины", - говорится в сообщении батальона "Госпитальеры".видео дня
Комментируя войну Ирина Цыбух отмечала, что это худшее место, где она когда-либо была.
"Но она (война - ред.) дает билет в настоящую жизнь, в мир неподдельной независимости, она клеймит знания о мимолетности существования", - указывала ранее Ирина Цыбух (позывной - Чека).
В медицинском Добровольческом Батальоне Госпитальеры отметили, что время и дата прощания с Ириной Цыбух будет сообщено позже.
На гибель Ирины Цыбух (позывной Чека) отреагировал в своем Телеграмм-канале глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
"Новость о Чеке убила меня вчера. Очень больно, когда понимаешь, какой это был интеллектуально глубокий человек в свои молодые годы. Ненависть к России в моем сердце навсегда и уже давно. Холодная ненависть", - написал он.
Кто такой Андрей Коваленко
Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям
Кроме того, 29 мая на 64-м году жизни ушел из жизни основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Об этом сообщили журналисты агентства.
Также 6 мая погиб на фронте известный украинский спортсмен-тяжеловес, чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Пелешенко, которому было всего 30 лет. С начала российского вторжения Пелешенко вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну.
16 апреля в возрасте 56 лет умер украинский писатель и публицист Дмитрий Капранов. Литератор имел проблемы с сердцем, однако врачи не давали трагических прогнозов. Утром Дмитрию стало плохо, а чуть позже его жизнь оборвал сердечный приступ.
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