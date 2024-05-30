Не один: в Швеции уточнили сколько самолетов-разведчиков получит Украина

Представитель премьер-министра Швеции Том Самуэльссон отметил, что в рамках нового пакета военной помощи от Швеции Украина получит 2 самолета ASC 890.

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В Швеции назвали точное количество самолетов-разведчиков, которые получит Украина / Коллаж Главред, фото: Пресс-секретарь премьер-министра Швеции/Х, flickr

29 мая Швеция объявила о предоставлении крупнейшего пакета помощи Украине, в котором было указано о передаче Украине самолета радиолокационной разведки и управления ASC 890. Позже уточнили, что Украина получит 2 таких самолета. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Швеции Том Самуэльссон в социальной сети Х.

В шведском правительстве подтвердили, что Украина действительно получит два самолета радиолокационной разведки и управления ASC 890. Общая стоимость объявленного пакета составляет 1,16 миллиарда евро.

"Пакет включает два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS 890), которые помогут Украине обнаруживать цели на большом расстоянии", - написал Том Самуэльсон. видео дня

Он отметил, что премьер-министр Ульф Кристерссон накануне лично представил эти самолеты в Швеции послу Украины.

Что известно о самолетах-разведчиках ASC 890 / Инфографика Главред

Что известно о самолете ASC 890 ASC 890 (Airborne Surveillance and Control), S100D - это платформа управления воздушным боем и воздушного наблюдения на базе Saab 340 AEW (Airborne Early Warning), сообщает Википедия. Система базируется на РЛС FSR890 (Airborne Surveillance Radar 890)/S100B и является временным решением, разработанным компаниями SAAB и Ericsson. Впоследствии ВВС Швеции добавили дополнительную должность оператора и установили системы Link 16, HQII, IFF, Secure Voice модернизировав все программное обеспечение, где, среди прочего, символика и т.д. была адаптирована в соответствии с последним стандартным соглашением НАТО STANAG (NATO Standard Agreement). Системы были переданы шведским вооруженным силам в апреле 2009 года и полностью введены в эксплуатацию с 1 января 2010 года.

Военная помощь Швеции для Украины - что известно о самолете РЛС от Швеции ASC 890

Напомним, как ранее сообщал Главред, Швеция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для усиления противовоздушной обороны Украины. Пакет на сумму 1,16 миллиарда евро станет крупнейшим пакетом военной помощи, который предоставляет Швеция. Об этом сообщил министр обороны Швеции Поль Джонсон.

Аналитики издания Defense Express указывают, что главной задачей этих самолетов будет обеспечение противовоздушной обороны. С помощью ASC 890 Воздушные силы смогут обнаруживать крылатые ракеты России на низкой высоте, что, к сожалению, недоступно для наземных радиолокационных станций.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон прокомментировал ситуацию относительно возможных поставок Украине истребителей Gripen. Он подчеркнул, что некоторые страны попросили Швецию приостановить планы по отправке истребителей Gripen из-за того, что сейчас основное внимание сосредоточено на внедрении системы F-16.

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