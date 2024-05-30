Ситуация накалена: танки и пехота РФ пошли в наступление на Часов Яр - офицер ВСУ

Офицер ВСУ отметил, что украинские военные мужественно держат оборону в направлении города Часов Яр и наносят значительные потери российским войскам.

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РФ перешла в наступление с применением бронетехники / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Российские оккупанты теряют значительное количество личного состава и военной техники в ходе штурмовых действий в направлении города Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, враг пытается проводить штурмовые действия в самом Часовом Яру, активно атакуя микрорайон Новый.

"Также усиливает штурмовые действия - это направление Ивановское, Богдановка, Калиновка и не оставляет без своего внимания Клещеевку, Андреевку", - рассказал он в эфире "Эспрессо" видео дня

Кроме того, оккупанты перестали применять в ходе штурмовых операций исключительно пехотные подразделения и всё чаще включают механизированные части - боевые бронированные машины и танки.

Также, враг интенсифицировал использование артиллерийских средств поражения на этом направлении фронта. Офицер ВСУ отметил, что российские оккупанты используют всю имеющуюся номенклатуру вооружения для ведения наступательных действий.

"Но наша оборона стоит. Надо отметить, что мы достаточно хорошо уничтожаем врага. Россияне теряют значительное количество техники и личного состава", - подчеркнул Калашников.

Кто такой Олег Калашников Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Наступление РФ на Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины эффективно уничтожают российских оккупантов, которые активизировали наступление в направлении города Часов Яр. Благодаря успешному огневому поражению враг планирует отвести подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии РФ на восток от Часового Яра. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Российские оккупанты имеют целью захватить города Часов Яр и Волчанск на востоке Украины. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российская оккупационная армия продвинулась возле Часового Яра, а также в Клещеевке и Красногоровке Донецкой области. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState 23 мая.

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